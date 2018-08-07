Представитель церкви призвал верующих научиться прощать

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ призвал создавать условия для прекращения дел, касающихся оскорбления чувств верующих, в связи с примирением сторон.

«Статья 148 Уголовного кодекса защищает достоинство верующих людей от унижения со стороны кого бы то ни было, и ее существование полностью удовлетворяет международно признанной цели защиты прав граждан по религиозному признаку», — напомнил Вахтанг Кипшидзе.

«Вместе с тем, верующие люди и православные общественные организации, подающие жалобы на основании статьи 148, не могут ставить иной цели, чем признание людьми, допускающими издевательства над святыней, своей вины», — пояснил он.

«Если лицо, в отношении которого ведется расследование по 148 статье, признает свою вину, сожалеет о содеянном издевательстве над святыней, то любой верующий человек призван ходатайствовать о прекращении уголовного преследования и добиваться прекращения дела в порядке, предусмотренном статьей 25 Уголовно-процессуального кодекса („Примирение сторон“)», — заявил заместитель председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Мы призываем следователей, судей и заявителей, считающих себя православными верующими, к тому, чтобы большинство, а желательно, и все производства по оскорблению чувств верующих заканчивались именно примирением сторон», — заключил Вахтанг Кипшидзе. Текст обращения опубликован на официальном портале Орловской митрополии.