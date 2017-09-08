Предупреждён – значит вооружен

№33 (481) от 4 октября 2017 г.

В ГУ МЧС по Орловской области прошел брифинг с заместителем начальника регионального управления Романом Горбуновым; поводом послужило 85-летие Гражданской обороны России.

Роман Горбунов рассказал о новом формате повышения готовности ГО, защите населения от возможных угроз и культуре безопасности граждан, что особенно актуально в последнее время.

Ну-ка все вместе

– В момент возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) всегда возникает необходимость первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения. Задействуются подразделения государственной противопожарной службы, спасательные службы, а также внештатные формирования, в том числе аварийно-спасательные, подвижные пункты питания. Как пример взаимодействия всех служб и сил ГО в случае ЧС: при обрушении стены многоквартирного дома на набережной Дубровинского среагировали все ответственные службы, в их числе штатные подразделения федеральной противопожарной службы, поисково-спасательная служба, при этом охрана дома обеспечивалась силами отделения внутренних дел. Со стороны муниципального образования был задействован подвижный пункт питания.

О защитных сооружениях

– В соответствии с законодательством предусмотрены три типа защитных сооружений: убежища, противорадиационные укрытия и укрытия. Убежища предназначены для работников организаций. Таких организаций немного, и они определены. Противорадиационные укрытия – для работников организаций и населения в зонах радиоактивного заражения, такие укрытия есть там, где расположены атомные электростанции, где возможно заражение местности. Наша область в зону такого заражения не попадает.

Для укрытий в безопасных районах применяют заглубленные сооружения, подвалы, подземные гаражи, парковки. Убежищ в Орле больше ста, они могут применяться по прямому назначению, некоторые могут быть использованы как укрытия.

Эвакуация

– Количество химически опасных объектов на территории области снизилось. Перешел на безопасное производство верховский молочно-консервный завод, мясокомбинат в Ливнах. В бывшем «Юнимилке», «Орелхолоде» и сталепрокатном заводе остаются химически опасные вещества. Есть средства защиты для работающих на этих объектах граждан и населения, однако количество необходимых запасов у нас уменьшилось.

Подготовкой населения должны заниматься органы местного самоуправления, через отделы ГО и ЧС администраций доводить необходимую информацию. Мы работаем, чтобы при жилищных органах были учебно-консультационные пункты, пока их не так много, как хотелось бы.

Поговорим о конкретных примерах. Разлив химически опасного вещества на заводе – как действовать? В этом случае задействуется комплексная система экстренного оповещения, это сирены и громкоговорящие установки. Населению объяснят, что произошло и куда следует эвакуироваться. Такая информация доводится и через СМИ. Каждый гражданин должен знать меры безопасности, знать, как действовать в случае ЧС. В том числе понимать, что выдача средств индивидуальной защиты предназначена при ведении ГО. Пункты выдачи средств индивидуальной защиты приближают к местам возможной зоны заражения, но на это требуется время.

О ЧС в Орловской области

– За последние годы в Орловской области произошли две чрезвычайные ситуации – это африканская чума свиней и крупное ДТП в Урицком районе. Есть угроза взрывов (2015 г.), разрушения зданий (2017 г.), стоит отметить, такой риск существует во всех регионах. По дому на набережной были приняты меры, чтобы люди не погибли. Вероятность возникновения ЧС на химически опасных объектах в настоящее время невелика. Что касается природных ЧС, весной возникает угроза подтопления, но за последние десять лет этого не происходило. Подтапливаются низководные мосты, и они будут подтапливаться всегда. Есть угроза природных пожаров, но она также невелика, так как у нас небольшая лесистость местности. Кроме того, существуют меры профилактического характера, которые снижают риск возникновения ЧС. Наибольший риск создают сами люди. Лесные пожары, взрывы бытового газа, – все это человеческий фактор, согласитесь. И прямая связь с соблюдением мер безопасности каждым гражданином.

И о погоде

– Минувшее дождливое лето с частыми неблагоприятными метеоявлениями заставило поволноваться. Тем не менее обошлось без чрезвычайных ситуаций. Муниципальные образования предпринимают меры по ликвидации аварийных деревьев. Проведен мониторинг наличия небезопасных широкоформатных конструкций. Требуется, чтобы они были установлены в соответствии с требованиями, и в случае опасности как минимум ограждены. Такие поручения даны руководителям организаций.

Да, деревья падали этим летом, но случаев травмирования не было, на жизнедеятельность это никак не повлияло. Климат поменялся, угрозы природного характера и далее будут возникать, в целях их предотвращения мы направляем соответствующие оповещения. Предупрежден – значит вооружен. Не выходите из дома в случае сильного ветра, не ставьте автомобили там, где есть угроза падения незакрепленных конструкций. Не ходите по улице во время урагана – повышайте культуру безопасности.

Ольга Рождествина