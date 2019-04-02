2 апреля 2019



Предварительное следствие тянется в Орловской области дольше положенного по УПК срока в каждом втором случае

Органами предварительного расследования допускаются нарушения законодательства в сфере уголовного судопроизводства. В частности, в срок свыше установленного УПК РФ органами предварительного следствия области расследовано 49,9% уголовных дел, органами дознания области – 55,8 % уголовных дел. Такая информация была озвучена на совещании руководителей правоохранительных органов области. При этом во время производства по уголовным делам и в проведении доследственных проверок допускаются факты волокиты, а также вынесение незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, приостановление, прекращение уголовных дел, что вызывает обоснованные жалобы граждан на нарушение их конституционных прав, — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Есть и положительные моменты. Правоохранительным органам области удалось повысить на 44,6% сумму возмещенного ущерба от преступлений. В итоге пострадавшим возвращено в 2018 году 599,6 млн. рублей. На достигнутом решили не останавливаться. Поставлена задача — используя предоставленные полномочия, в каждом случае добиваться реального возмещения, причиненного преступлениями ущерба.

 

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Опубликовано 02 Апр 2019 в 17:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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