«Прекратите лезть в наш карман!»

№13 (550) от 10 апреля 2019 г.

6 апреля инициативная группа пенсионеров, инвалидов и ветеранов записала открытое обращение к губернатору Орловской области Андрею Клычкову, потребовав отменить постановление правительства области, касающееся проезда в общественном транспорте льготных категорий граждан.

«Убийственный новогодний подарок»

Напомним, постановлением № 559 от 28 декабря 2018 года «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 18 октября 2010 года № 365 «О едином социальном проездном билете в Орловской области» за подписью председателя правительства области А. Е. Клычкова ранее безлимитное количество поездок для льготников ограничилось до шестидесяти в месяц, при этом стоимость проездного билета увеличилась на сто рублей.

Уже в январе 2019 года граждане стали открыто выражать возмущение ущемлением их прав. В частности, после ряда безуспешных попыток добиться от главы региона объяснений по поводу непопулярного решения пенсионерка Нина Касьянова написала ему открытое письмо, в котором назвала происходящее «позором».

В феврале пенсионерки Елена Сумская и Татьяна Юричева публично «поблагодарили» Клычкова за «убийственный новогодний подарок» и собрали более 1200 подписей за отмену постановления №559. Губернатор ничего не ответил пенсионерам лично, однако ответ они «получили». Как сообщила «Орловской среде» Елена Сумская, на имя депутата Государственной думы Николая Земцова, к которому они обращались, пришел ответ за подписью Николая Злобина – заместителя председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры. Злобин пояснил: согласно исследованиям Росстата, среднее количество поездок льготников превысило 50, таким образом, установленное количество поездок (60) не противоречит действующим правилам. Кроме того, с 2015 года значительно увеличилась стоимость ГСМ и запчастей, затраты перевозчиков возросли. Поэтому в случае неувеличения стоимости льготного проездного и сохранения неограниченного количества поездок создается реальная угроза отказа перевозчиков от обслуживания льготников.

Губернатор и его подчиненные посчитали, что на все вопросы даны исчерпывающие ответы, однако граждане другого мнения. В марте в редакцию нашей газеты пришло очередное письмо за подписью ветерана труда Раисы Виноградовой. Пенсионерка указала, что «представители власти за свои недоработки заставляют расплачиваться других, тех, кто своим добросовестным трудом заслужил уважение, а не унижение», и что «подобным действиям» властей нужно положить конец.

В апреле пенсионеры Нина Касьянова, Елена Сумская, Рафаил Исламгазин, Эдуард Самушонок, Ольга Ветрова, Вера Ушакова и другие льготники – всего около двадцати человек, собрались у сквера Танкистов, чтобы в очередной раз обратиться к главе региона с требованием отменить постановление №559 от 28 декабря 2018 года.

«Свои льготы мы заработали честным трудом»

Цитируем выступления участников мероприятия:

– Сегодня, 6 апреля 2019 года, мы собрались на самом священном и почитаемом месте города Орла и Орловской области. Сюда приходят наши жители и гости города, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за наше счастливое детство и спокойную уважаемую старость. Мы собрались для того, чтобы передать губернатору Орловской области от пенсионеров и инвалидов первой, второй и третьей групп, детей-инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров-ветеранов труда и других категорий граждан своё обращение, так как ни одно наше письменное обращение не было вами прочитано. Вы не сочли нужным встретиться с нами и обсудить создавшуюся обстановку в городе Орле по вопросу единого социального проездного билета.

– Господин губернатор Орловской области, многие из нас, пенсионеров, на прошедших выборах голосовали за вас, надеясь, что молодой и не зашоренный старыми догмами управленец может защитить Орловскую область и вытащить её из ямы. Увы, мы ошиблись, вы сделали еще один шаг к бесславной кончине своей губернаторской карьеры. Когда вас не было даже в проекте, мы, пенсионеры, строили «ВАЗ», «КамАЗ», Норильский комбинат, мы строили Орёл, город приборостроителей и металлургов. Свои льготы мы заработали честным трудом.

– Узнав о повышении пенсий на одну тысячу рублей, вы решили заткнуть финансовые просчеты в экономике области за счет самой незащищенной категории граждан – пенсионеров. Ни в одном регионе нашей необъятной Родины ни один губернатор не преподнес своим жителям, своим избирателям такой унизительный, такой бестактный подарок к Новому году.

– Владимир Владимирович Путин предупреждал, что любые изменения, внесенные в постановления, не должны быть направлены на ухудшение жизни ветеранов труда и других льготных категорий граждан.

– Мы к вам обращались с просьбой отменить 559-е постановление как нарушающее около десятка нормативных актов Российской Федерации. До сих пор мы получаем только отписки.

– Я – мать-героиня. Наградило меня медалями наше правительство. И к этим медалям мне положены федеральные льготы. Но бессовестным образом эти льготы в Орле решили у меня забрать. И вот теперь будет еще одна группа «инвалидов», которые не смогут никуда поехать. Одни – инвалиды по здоровью, а мы – по финансовому состоянию. Прекратите лезть в наш карман!

– Чтобы купить подешевле лекарства, пожилым людям приходится объезжать несколько аптек. Открывается дачный сезон, пенсионеры обрабатывают свои дачные участки, чтобы вырастить картофель, овощи, потому что цены на продукты питания растут. Далее о соцработниках. Для того, чтобы обслужить больных людей, соцработники в день «прокатывают» восемь-девять поездок. Им проездного билета хватает всего на две недели!

– Мы – два инвалида. Дача – это реабилитационный центр для нас. Мы летом там все время находимся. Путевок нам не дают. Дача для нас – это всё.

– Я вдова ветерана, участника Великой Отечественной войны. Государство предоставило мне льготы как вдове. Сейчас, Андрей Евгеньевич, вы их отняли. Вы лишили нас всех прав. Залезаете бессовестно в наши карманы. Мы требуем отменить ваше постановление!

– Такое неуважение, равнодушие, бессердечие вы проявили к нам, людям Орловщины, с которыми вы собираетесь жить и строить свою карьеру!

– Мы, пенсионеры, намерены организовать акции протеста. Если нас выйдет на митинг двадцать-тридцать тысяч человек, у этой власти навсегда отпадет желание пополнять бюджеты города Орла и области за счет пенсионеров!

– Вы выслушали мнение многих орловцев. Хотелось бы, чтобы вы прониклись интересами наших стариков и отменили своё постановление.

Участники мероприятия потребовали от губернатора-коммуниста Клычкова незамедлительной отмены антинародного постановления №559 либо отставки.

Ольга Рождествина