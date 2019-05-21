21 мая 2019



Преподаватель и ординатор орловского мединститута подозреваются во взяточничестве

СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя и ординатора Медицинского института «ОГУ им. И.С. Тургенева». В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом), ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 290 УК РФ (пособничество в получении взятки должностным лицом).

По данным следствия, в марте 2019 года ординатор, действуя в собственных интересах и в интересах преподавателя, через посредника получила взятку в размере 25 тысяч рублей за выставление положительной оценки студентке института за зачет, без фактической его сдачи.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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Опубликовано 21 мая 2019 в 12:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 46

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