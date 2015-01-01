Преподаватель орловского мединститута подозревается в получении взятки

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по материалам УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя ОГУ имени И.С. Тургенева по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в октябре 2017 года подозреваемый получил от студента медицинского института через посредника взятку в виде денежных средств в сумме 15 тысяч рублей за допуск студента к зачёту и его выставление по одной из дисциплин без фактической сдачи  необходимых модулей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 28 Апр 2018 в 11:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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