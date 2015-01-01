Пресс-служба Горьковского автозавода дала комментарий «Вечернему Орлу» относительно ДТП с маршруткой

На почту «ВО» пришло письмо от пресс-службы Горьковского автозавода, в котором дается комментарий относительно недавнего ДТП в Орле.

19 июня на улице Комсомольская в Орле маршрутный автобус «ГАЗель» въехал в бетонное ограждение.

Травмы различной тяжести получили 13 пассажиров маршрутки.

Приводим комментарий пресс-службы ГАЗа по этой ситуации полностью.

—  Специалисты Горьковского автозавода изучили обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом «ГАЗель», произошедшего 19 июня 2018 года в городе Орел. По итогам расследования выяснилось, что автобус обслуживание в официальной сервисной сети ГАЗа не проходил. По предварительным данным, причиной ДТП стало ненадлежащее техническое обслуживание и нарушение правил эксплуатации. Из-за сильного износа тормозных колодок при резком торможении у машины оборвался суппорт и произошла разгерметизация тормозной системы – в результате водитель не справился с управлением. ГАЗ обращает внимание потребителей на то, что обслуживание техники не в официальных сервисных центрах не обеспечивает надежности и безопасности автомобильной техники и может служить причиной ДТП или поломок машин.

«ВО»

 

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Опубликовано 21 Июн 2018 в 12:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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