Пресс-служба Орловского областного суда стала одной из лучших в России

В Северо-Западном филиале ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» прошли занятия по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: «Роль сотрудников пресс-служб судов, управлений Судебного департамента и органов судейского сообщества в разрешении проблем современного законодательства».

В ходе занятий заместитель руководителя пресс-службы Судебного департамента при Верховном Суде РФ Г.Х. Вяселева озвучила лучшие показатели по выпуску новостей в 2020 году среди областных и равных им судов.

Пресс-служба Орловского областного суда, представленная одним сотрудником, – помощником председателя суда Д.А. Ягуповой, вошла в десятку лучших наряду с Санкт-Петербургским городским судом, Московским городским судом, Свердловским областным судом, Вологодским областным судом, Нижегородским областным судом, Краснодарским краевым судом, Пермским краевым судом, Волгоградским областным судом, Калининградским областным судом.

При этом во многих из вышеуказанных судов созданы объединенные пресс-службы либо отделы по взаимодействию со СМИ в составе трех-пяти человек.