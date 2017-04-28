Пресс-служба орловского УМВД напоминает: угрожают коллекторы — обращайтесь в полицию

Полицейские напоминают:

— при разговоре с коллектором уточните его фамилию, должность, организацию;

— позвоните в данную организацию и проверьте информацию;

— позвоните в банк и уточните, передавался ли долг именно этому агентству;

— потребуйте документы о передаче прав на взыскание долга коллекторской организации;

— сохраняйте спокойствие при общении с коллектором;

— не сообщайте по телефону представителю коллекторского агентства информацию о месте вашей работы, наличии квартиры, машины или другого ценного имущества, паспортные данные, номера счетов и иную информацию о себе;

— при общении с коллектором, который разговаривает на повышенных тонах или пытается угрожать вам, запишите разговор. Это заставит сотрудника общаться вежливее, а сама запись может пригодиться при обращении для защиты своих прав в правоохранительные органы;

— если вы уверены, что никакой задолженности у вас нет, попробуйте объяснить это звонящему, постарайтесь урегулировать вопрос, например, посетив банк, от имени которого ваш собеседник требует оплату;

— также необходимо обратить внимание, в котором часу был совершен звонок. Телефонные звонки не могут быть совершены в период с 22ч. до 08ч. по местному времени (в рабочие дни), с 20ч. до 09ч. по местному времени (в праздничные или выходные дни);

— при угрозе со стороны коллекторов Вам и вашим родным, обратитесь с заявлением в полицию. Сделать это можно лично, либо обратившись по телефону дежурной части «02», с мобильного — «102». Также о противоправных действиях коллекторов можно сообщить по телефону доверия УМВД России по Орловской области: 41-38-56. При этом нужно сообщить: номер телефона, с которого был осуществлении звонок коллектора, наименование компании и в чем, по мнению гражданина, были выражены противоправные действия, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.