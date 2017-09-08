Пресс-службу горадминистрации возглавит Марианна Альясова

На должность начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла назначена Марианна Альянова. Соответствующее распоряжение подписал систи-менджер Александр Муромский.

Как уточнили в пресс-службе, Марианна Альянова родилась в 1988 году. В 2011 году окончила Орловский государственный университет имени по специальности журналистика. В 2013 году получила академическую степень «магистр». Марианна Альянова работала на телеканале «Первый Городской Плюс» сначала в должности корреспондента, а затем редактором службы новостей и телеведущей. В 2016 году трудилась в пресс-службе УФССП России по Орловской области. До момента назначения в отдел по взаимодействию со СМИ городской администрации занимала должность корреспондента в информационном агентстве «Орловские новости».