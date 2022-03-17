Президент РФ поручил увеличить социальные выплаты, пенсии, прожиточный минимум и зарплаты в бюджетной сфере

Вчера Владимир Путин озвучил меры социально-экономической поддержки субъектов РФ.

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», — сообщил глава государства.

Президент поручил правительству рассчитать точные параметры повышения выплат. Владимир Путин подчеркнул, что даже в текущей непростой ситуации по итогам года необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. «Это вполне реализуемая задача даже сегодня», — подчеркнул президент.

Владимир Путин поручил обеспечить работу по социальным выплатам так, чтобы при изменении ситуации в семьях они автоматически получали помощь.

Помимо этого, президент поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. По словам Владимира Путина, такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта.

Также глава государства дал поручение увеличить объемы авансирования по государственным контрактам до уровня не менее половины от суммы контракта.

Кроме того, поручено расширить возможности предприятий для привлечения финансирования от институтов развития.

Президент также поручил отсрочить все запланированные на 2022 год выплаты регионов РФ по бюджетным кредитам.

Минфину поручено дополнительно предоставить кредитную линию каждому региону РФ в 10 % от объема его доходов.

«Экономика РФ располагает всеми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи, а текущие вызовы должны только мобилизовать страну», — подчеркнул Путин.