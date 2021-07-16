Президентские выплаты получат даже те дети, кто еще не поступил в школу или выпустился из 9 класса

ПФР выпустил разъяснения насчет президентских выплат орловским детям школьного возраста. Напомним, выплаты начнутся с 16 августа 2021 года. Заявления принимаются с 15 июля, вплоть до 1 ноября 2021 года. То есть, даже если родитель подаст заявление 31 октября, он получит выплату. Благодаря совместному проекту Минцифры и Минтруда многие родители уже получили предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить. Пенсионный фонд успеет обработать данные и направить средства подавляющему большинству семей до 16 августа, чтобы родители успели приобрести все необходимое к новому учебному году.

Выплата начисляется на каждого ребенка школьного возраста. При этом подавать отдельное заявление на каждого ребенка не нужно, можно указать обоих детей в одном заявлении. За единовременной выплатой необходимо обращаться дистанционно на Единый портал государственных услуг или в клиентскую службу ПФР. Если заявление на выплату подается через интернет, то никаких дополнительных документов не требуется. При подаче заявления в отделении Пенсионного фонда необходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность заявителя, документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя заявителя (в случае подачи заявления представителем заявителя).

Заявление рассматривается 5 рабочих дней, но первые выплаты пойдут начиная с 16 августа.

Важное уточнение! Данная выплата полагается детям школьного возраста вне зависимости от факта обучения в школе. Если ребенок в 6 лет еще не ходит в школу, то семья получит деньги. Или если, например, 17-летний подросток уже окончил школу и поступил в колледж или университет, родители также смогут получить деньги на этого ребенка. На подобную выплату имеют право семьи с детьми от 6 до 18 лет, то есть рожденными в период с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года. Кроме того, выплата предоставляется семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребенок продолжает обучение по основным общеобразовательным программам.

Выплата предоставляется только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата на детей школьного возраста является единовременной, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы МИР. Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.