При орловских храмах создают детские хоры

При орловских храмах началось формирование детских хоров для участия в богослужениях. Дети и подростки в музыкальных коллективах под руководством преподавателей смогут познакомиться с образцами русской музыкальной церковной традиции и лучше изучить богослужение, — пояснили в пресс-службе орловской митрополии.

В хор Ахтырского кафедрального собора Орла приглашаются все желающие в возрасте до 18 лет. Отбор производится после прослушивания. Для этого необходимо обратиться в воскресную школу собора (по воскресеньям с 10:00 до 12:00) или к священнику Максиму Ерескину, +7 (915) 500-57-63.

Детский церковный хор формируется и при Богоявленском соборе Орла. Подробности — у регента Юрия Георгиевича Кокарева. Контактная информация — +7 (953) 625-00-93, onvorle@mail.ru.

 

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Опубликовано 14 Ноя 2017 в 12:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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