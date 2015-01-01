При пожаре на ул. Герцена в Орле пострадали два человека, 15 — спасены

Сообщение о пожаре в пятиэтажке на ул. Герцена поступило в минувшую субботу в 18.45.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, на момент прибытия дежурного караула 3-й пожарно-спасательной части из окон квартиры на четвертом этаже шел густой черный дым, вырывались языки пламени.

Была угроза распространения огня на пятый этаж и кровлю.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности, к месту происшествия направили силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. Одним звеном газодымозащитников был подан ствол на тушение горевшей квартиры. Второе звено проводило разведку и эвакуацию людей в подъезде.

Огонь распространился на квартиру, расположенную на пятом этаже, и кровлю дома. Дополнительно было сформировано звено ГЗДС для проведения эвакуации людей в первом подъезде. Всего было эвакуировано 40 человек и спасено 15. При пожаре пострадали два человека – женщина 1945 года рождения и молодой человек 1999 года рождения, которые были направлены в областную клиническую больницу.

В результате пожара в пятиэтажном кирпичном доме сгорела кровля на площади 250 квадратных метров. В квартире на четвертом этаже выгорела комната на площади двенадцать квадратных метров с имуществом. Поврежден деревянный оконный блок квартиры на пятом этаже. Также в квартире на пятом этаже в комнате выгорел потолок на площади два квадратных метра. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

 

Приказано уничтожить
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Опубликовано 14 мая 2018 в 15:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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