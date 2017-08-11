«При вмешательстве губернатора…»

По следам юбилейных строек

№28 (476) от 10 августа 2017 г.

Как «осваивали» бюджетные миллионы на строительстве корпуса детской больницы

Сегодняшней публикацией мы открываем цикл материалов, посвященных строительству юбилейных объектов в Орле. Спустя год после празднования 450-летия основания города в ходе судебных заседаний с участием подрядчиков, работавших над «освоением» бюджетных средств, стали всплывать интересные факты, которые могут пролить свет на принципы и схемы, по которым расхищался ставший уже притчей во языцех миллиард бюджетных денег, а также понять, кто же являлся конечными бенефициарами.

Начнем с рассказа о строительстве параклинического корпуса с консультативной поликлиникой ОГУЗ «Детская областная клиническая больница».

Строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой областной детской больницы началось еще в 2012 году в рамках программы празднования 450-летия Орла. Данный юбилейный объект стал одним из самых дорогостоящих (из федерального и регионального бюджетов на него было выделено более 318 миллионов рублей) и одним из наиболее «распиаренных» лично губернатором Потомским.

Как сообщало 20 мая 2016 года «Орловское информбюро», «строительство нового корпуса длилось почти 4 года. Не все было гладко. С первым подрядчиком не повезло. Возникла тупиковая ситуация, и почти год стройка стояла без движения. Только вмешательство главы региона сдвинуло ее с места. Достраивала объект уже другая организация.

Артур Саркисов, генеральный директор подрядной организации: «По большому счету объект готов. Были трудности с системой вентиляции, с системой дымоудаления, но со всеми проблемами, которые возникали, мы в принципе справились, и на сегодняшний день можем сказать, что объект завершен и готов к передаче».

Строительство нового корпуса обошлось почти в 500 миллионов бюджетных денег. Половина этой суммы пошла на техническое оснащение» (конец цитаты).

Таким образом, после вмешательства Потомского генеральным подрядчиком становится ООО «321 военно-строительное управление», директором и единственным учредителем которого на тот момент и являлся упомянутый выше Артур Саркисов.

Здесь интересен один момент. С начала строительства подрядчиком было то же ООО «321 ВСУ», но вот только тогда оно было зарегистрировано в г. Чехове Московской области. А после «вмешательства» Потомского в 2015 году ООО «321 ВСУ» регистрируется в Орле. Таким образом, подрядчик подается властями как новый, но на самом деле это не так, ведь это всё тот же подрядчик, с которым ранее были проблемы. Для чего это делается? Можно предположить — для того чтобы старые оплошности подрядчика, оплаченные из бюджета, не тянули «нового», и он мог спокойно освоить новые объемы бюджетных средств, не рискуя быть отмеченным как недобросовестный.

Заказчиком строительства выступало КУ ОО «Орёлгосзаказчик» (начальником там тогда был Д. Блохин), которое и привлекло ООО «321 ВСУ» в качестве генерального подрядчика.

Согласно постановлению Правительства Орловской области от 08.10.2012г. № 354, главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) по строительству этого объекта выступал Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, который также является учредителем заказчика строительства — КУ ОО «Орёлгосзаказчик».

Итак, 10 мая 2016 года начальник Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области – Ю.Г. Кириенков (специалист из Санкт-Петербурга, уже покинувший свою должность) подписывает и выдает КУ ОО «Орёлгосзаказчик» разрешение на ввод объекта в эксплуатацию за № 57-301000-69-2016.

Согласно статье 55 Градостроительного кодекса РФ, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией.

Однако еще 12 апреля 2016 года между ООО «321 ВСУ» и КУ ОО «Орёлгосзаказчик» подписывается акт приемки законченного строительством объекта, и заказчик строительства принимает от подрядчика объект без всяких замечаний (от ООО «321 ВСУ» подпись в акте ставит А. Саркисов, а от КУ ОО «Орёлгосзаказчик» замначальника Л. Мальцман).

Более того, КУ ОО «Орёлгосзаказчик» выдает свидетельство (его также подписывают А. Саркисов и Л. Мальцман), подтверждающее соответствие параметров законченного строительством объекта капитального строительства требованиям технических регламентов. (можно его опубликовать)

Все эти документы позволяют считать строительство полностью выполненным и дают формальное основание ГРБС перечислить все бюджетные средства подрядчику – ООО «321 ВСУ».

5 августа 2016 года параклинический корпус детской больницы официально был «открыт» и начал работу. Тем не менее, работы на объекте к тому времени еще не закончились. Незавершенными они оставались практически до конца 2016 года.

Так, в апреле 2017 года, в ответе на депутатский запрос В. А. Рыбакова руководитель Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Д.А. Блохин сообщил, что в течение 2013-2015 годов «Орёлгосзаказчик» предъявлял претензии генподрядчику по качеству выполняемых работ, срокам и используемым материалам. В сентябре 2016 года «Орёлгосзаказчик» направил в ООО «321 ВСУ» полный перечень недоделок, согласованный с главным врачом детской больницы А.И. Медведевым.

Тем самым Д. Блохин косвенно подтверждает, что объект был принят в эксплуатацию с недоделками.

Более того, главный врач детской больницы А. Медведев, скорее всего уже понимавший, что новый корпус не просто сдан с недоделками, а банально опасен в эксплуатации, 3 октября 2016 года пишет письмо в адрес первого заместителя Председателя Правительства области А. Мишанова, где перечисляет все недочеты: нет гидроизоляции фундаментов, рентгенозащитные двери установлены с нарушениями, шахты лифтов не доделаны, все 7 лифтов не запускаются в работу, не работает вентиляция, система пожарной сигнализации и многое другое (письмо имеется в редакции).

Логично было бы предположить, что областная власть немедленно (ведь это же детская больница!) соберет комиссию (представителей заказчика, подрядчика, больницы, стройнадзора, других контрольных органов) и, зафиксировав все недочеты, обяжет подрядчика срочно всё устранить за свой счет по гарантии. Но нет. Комиссия оперативно не собирается. Почему? Это станет понятно чуть позже.

Итак, по бумагам объект сдан, деньги перечислены в ООО «321 ВСУ». Но вот почему-то подрядчик, получая деньги (и немалые) из бюджета в полном объеме, не платит за электроэнергию, и уже 02.12.2016 г.

ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» подает в Арбитражный суд Орловской области заявление о банкротстве ООО «321 ВСУ», при этом сумма требований составляет всего 656 тыс. рублей. Определением Арбитражного суда от 24.01.2017г. возбуждается производство по делу о банкротстве.

И тогда, только 30.01.2017 г., заказчик строительства — КУ ОО «Орёлгосзаказчик» — создает комиссию для осмотра и проверки объекта (хотя, как указано выше, при сдаче объекта заказчик подписал акт без замечаний). А 08.02.2017 г. оформляется акт обследования выполненных работ, который не подписывает представитель подрядчика – ООО «321 ВСУ».

Между тем, 22.03.2017г. определением Арбитражного суда в отношении ООО «321 ВСУ» вводится процедура наблюдения и назначается временный управляющий. То есть фактически подрядчик становится банкротом, контроль над деятельностью должника переходит к временному управляющему.

И лишь 27.03.2017г. КУ ОО «Орёлгосзаказчик» подает иск к ООО «321 ВСУ» о понуждении к исполнению гарантийных обязательств путем устранения дефектов и недостатков (хотя акт обследования был готов еще 08.02.2017г.), то есть через полтора месяца после обследования, практически сразу как подрядчик стал банкротом!

04.07.2017 г. решением Арбитражного суда Орловской области иск КУ ОО «Орёлгосзаказчик» был удовлетворен. ООО «321 ВСУ» обязано выполнить гарантийные работы (29 пунктов!). Причем, что интересно, в решении суда большинство работ именуются как – «выполнить», «установить», «закончить» и лишь немногие — «заменить»! Это подтверждает тот факт, что параклинический корпус детской больницы не то чтобы плохо построили, его вообще не достроили!

Сейчас возникают вопросы: почему акт обследования объекта не был составлен сразу, в сентябре–октябре 2016 года, когда главный врач больницы указал в письме на недоделки? И почему КУ ОО «Орёлгосзаказчик» так долго собирал комиссию, а иск к подрядчику подал спустя почти полгода и то после его фактического банкротства?

Это наводит на мысли, что время тянулось умышленно. Пока ООО «321 ВСУ» «зачищало» документацию и выводило деньги, полученные из бюджета на строительство корпуса, в другие фирмы.

Согласно статье 63 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Эти документы необходимы управляющему для анализа состояния должника, для проведения проверки на факт преднамеренного банкротства и для определения всех активов (кредиторская, дебиторская задолженности) в целях удовлетворения требований кредиторов.

Но вот тут выясняется, что указанных документов в ООО «321 ВСУ» либо нет, либо их скрывают от временного управляющего! Поэтому в мае 2017 года временный управляющий подает в Арбитражный суд заявление об истребовании документов у руководителя должника – А. Саркисова.

15.06.2017г. определением Арбитражного суда Орловской области ходатайство временного управляющего удовлетворяется. А. Саркисов обязан предоставить управляющему в течение 3 дней с момента получения судебного акта всю документацию – 34 пункта по перечню! (учредительные документы; сведения об имуществе; бухгалтерские документы; сведения о поставщиках; документы о всех договорах, заключенных должником за последние 3 года и др.).

Отсутствие всех документов о деятельности ООО «321 ВСУ» на момент прихода временного управляющего говорит о том, что к банкротству готовились, можно сказать, его ждали! И теперь без всех документов очень сложно найти концы, в том числе, куда ушли бюджетные деньги за строительство.

Может поэтому так долго тянули с иском к подрядчику по гарантийному ремонту?

Но ведь деньги в ООО «321 ВСУ» поступали регулярно, и раз работы, предусмотренные по проекту, не выполнялись, то как-то оставшиеся деньги должны были уходить со счетов ООО?

А судя по тому, что в рамках процедуры наблюдения к ООО «321 ВСУ» уже предъявлено много требований кредиторов, можно говорить о том, что подрядчик систематически не платил (в том числе и субподрядчикам) по обязательствам и не строил должным образом объект!

Здесь интересно, кто уже заявил свои требования к ООО «321 ВСУ».

Например, само КУ ОО «Орёлгосзаказчик» требует более 52 млн рублей (где 41 млн — неустойка, а 9,5 млн неотработанный аванс! – деньги дали, а роботы не выполнили, но акты приемки при этом заказчик подписал!). А областное АО «Орёлгортеплоэнерго» требует 65 млн рублей.

Вот только уставной капитал подрядчика, которому «при личном вмешательстве» губернатора Потомского доверили строить многомиллионные юбилейные объекты – всего 10 тыс. рублей.

Интересны и фирмы-субподрядчики, которым ООО «321 ВСУ»тоже задожало: ООО «Еврострой» (директор и учредитель – Ибоян Майя Автандиловна); ООО «Миди» (учредитель – Нгоян Н.С., директор – Бакоян А.А.); ИП Ибоян Тельман Автандилович.

Но вернемся к вопросу вывода денег из ООО «321 ВСУ». Способов может быть много, и громкие коррупционные дела последних лет это показали. У нас тоже ничего нового не придумали.

Так, при анализе материалов о банкротстве ООО «321 ВСУ» обнаружился интересный факт.

В рамках процедуры банкротства и в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» временный управляющий обязан проводить анализ финансового состояния должника, выявлять кредиторов должника. Он же должен проверить и все сделки должника за последние три года, предшествующие банкротству, с целью выявления сделок, которые могли причинить вред имущественным правам кредиторов.

Реализуя свою обязанность временный управляющий ООО «321 ВСУ» обращается в Арбитражный суд с ходатайством истребовать у различных юрлиц, контрагентов ООО «321 ВСУ», доказательства в виде заключенных договоров с приложением копий документов, подтверждающих исполнение сторонами своих обязательств.

Наиболее интересным для нас может быть требование временного управляющего представить копии договоров займа от 24.03.2016г. и от 03.06.2016г., заключенных ООО «321 ВСУ» с ООО «ЛенКварц».

ООО «ЛенКварц» зарегистрировано по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6В.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ единственным учредителем ООО «ЛенКварц» является Потомская Любовь Владимировна!

А теперь зададимся вопросом: с какой целью ООО «321 ВСУ» выдает займы фирме из г. Всеволожска, где учредителем является сестра губернатора Потомского, так активно желавшего что бы именно ООО «321 ВСУ» достраивало корпус детской больницы. И здесь уже даже не важно, вернуло ли ООО «ЛенКварц» деньги ООО «321 ВСУ» или наоборот, оно давало заем подрядчику (и было ли по факту перечисление средств), а тот, получив деньги из бюджета за «строительство» юбилейного объекта, вернул их фирме сестры губернатора Потомского. Факт зафиксирован, а детали не так уж важны!

С момента официального открытия параклинического корпуса детской больницы прошел год. Каждый день туда приходят родители с детьми, и никто из них не знает, что там не работает вентиляция и пожарная сигнализация, а двери рентгенкабинета не соответствуют нормам по защите от радиации.

Зато бывший начальник КУ ОО «Орёлгосзаказчик» Д. А. Блохин теперь член Правительства области — руководитель Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. А директор ООО «321 ВСУ» успел уже поработать руководителем регионального Фонда капитального ремонта.

Как писали региональные СМИ, недавно по поручению президента проверку этого «юбилейного» объекта проводила Генеральная прокуратура . Эксперты нашли много интересных фактов.

Мы думаем, что факты, изложенные в нашем материале, дадут органам, ответственным за соблюдение законности, дополнительную пищу для размышления.

На снимке: Главврач детской больницы А. Медведев; начальник (на тот момент) КУ ОО «Орёлгосзаказчик» Д. Блохин; директор ООО «321 ВСУ» А. Саркисов. Принимают оборудование.