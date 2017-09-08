«Причудливо тасуется колода…»

№31 (479) от 20 сентября 2017 г.

Удивительную статистику представили орловские чиновники после разбора полетов, устроенного первым заместителем министра сельского хозяйства Джамбулатом Хатуовым на Дне поля в июле.

Напомним, на полях Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции Джамбулат Хатуов неожиданно потребовал от всех сельхозтоваропроизводителей, сокративших молочное поголовье или избавившихся от него, рассказать, по какой причине это произошло. Руководители хозяйств объяснили: орловские чиновники проблемами молочного животноводства не занимаются, в сельхозорганизациях не бывают. В регионе нет программы, которая бы поддерживала развитие молочной отрасли, не хватает специалистов; нет консультационных центров, предоставляющих информацию о потенциальных партнерах, подрядчиках, поставщиках молочного оборудования; сельхозпроизводители не в курсе, что затраты на строительство ферм компенсируются; производители молока не смогли вовремя получить льготные кредиты; более того, переработчики не вовремя рассчитываются с хозяйствами. Выяснилось также, что региональные чиновники, давно превратившиеся в статистов, не взаимодействуют с крупными инвесторами, работающими в Орловской области. Поэтому о сокращении молочного поголовья в конкретных хозяйствах узнают по факту.

— Я буду отслеживать, как у вас будет меняться ситуация. Принципиально, — пообещал Хатуов.

Случилось чудо

Первый заместитель министра сельского хозяйства, как известно, отличается принципиальностью. Поэтому сразу после его отъезда губернатор Вадим Потомский в сопровождении главного по АПК Дмитрия Бутусова совершил вояж сразу по нескольким районам области. В ходе поездок он вдохновлял крестьян своим примером: садился в комбайн, кидал пиджак на пшеничное поле, призывал бороться за урожай. На молочные фермы, правда, не заезжал — недосуг было: встречи, переговоры, визиты, словом, дела государственные торопили.

Как выяснилось, волноваться Потомскому было не о чем. Прошло больше двух месяцев после визита замминистра в Орловскую область, появились новые данные статистики. По данным Орёлстата, численность коров в хозяйствах всех категорий Орловской области на 1 сентября 2017 года увеличилась и составила 41,8 тысячи голов (106,7 % к 1 января 2017 года). Произошло чудо: коров, поголовье которых снижалось на протяжении нескольких лет, стало больше!

Анализируем цифры дальше. Производство молока за период с 1 января по 1 сентября 2017 года почему-то снизилось и составило 124,5 тысячи тонн (96,5 % к 2016 году).

Ещё данные Орёлстата: за истекший период (с 1 января

по 1 сентября 2017 года) в крупных, средних и малых сельхозорганизациях было надоено 3543 кг молока на одну корову (105,9% к январю-августу

2016 года).

По оценке Орёлстата, за январь – сентябрь 2017 года хозяйствами всех категорий было реализовано молока и молочных продуктов – 95,8 тыс. тонн (98,0% к январю-августу 2016 года). Вот это уже больше похоже на правду.

Откуда коровы?

Что на самом деле происходило в Орловском регионе после отъезда первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова? По информации «ОС»,

в регионе ещё ряд хозяйств избавились от молочного стада. В соседнюю область вывезли поголовье верховского ООО «Корсунь», причем его руководство предупреждало чиновников о своем намерении продать скот заранее, и те, в свою очередь, могли бы предложить приобрести молочное поголовье другим орловским хозяйствам, но этого не произошло. Практически избавился от коров ООО «Здоровецкий» в Ливенском районе; сменился собственник в кромском ООО «Орёл-Агро-Продукт» — и поголовье коров здесь уже сократилось; аналогичная ситуация в подразделениях бывшего «Белого Фрегата» и других сельхозорганизациях.

И тем не менее область по количеству коров «плюсует». Отыскать «прибившихся» к орловскому молочному стаду буренок не составило труда. Если количество коров увеличилось, а молока стало меньше, значит коровы, отмеченные в статистике — не молочные, а мясные, закупленные, по всей видимости, одной крупной компанией, занимающейся мясным скотоводством.

Таким образом, делаем выводы: после выволочки от замминистра наши смышленые чиновники вовсе не бросились решать проблемы молочного животноводства, а принялись отписываться и перетасовывать цифры. Этот свой навык они довели до совершенства.

Уничтожение орловской деревни

В регионе не просто уничтожается молочная отрасль животноводства, происходит уничтожение орловской деревни. Закрытие ферм — это сокращение рабочих мест, это кредиты для того, чтобы собрать детей в школу, это существование за счет пенсионеров, это, в конце концов, деградация.

Поголовье коров в личных подсобных хозяйствах уже катастрофически снижается, для крестьян не организованы ни обеспечение кормами, ни сбыт молока. Предполагается, что с 1 января 2018 года реализовать молоко гражданам станет ещё труднее, так как введут электронную сертификацию.

По данным того же Орелстата, с 2013 года доля продукции личных подсобных хозяйств в структуре продукции сельского хозяйства региона уменьшилась с 29,5% до 18,5%.

Падение орловской деревни в социально-экономическую пропасть под руководством команды Потомского продолжается. Программных мероприятий по выходу из кризисной ситуации у орловских властей нет. По их мнению, виной всему — скудный региональный бюджет. По существу же, нет работы с инвесторами, банками, Минсельхозом по реализации новых проектов в сфере животноводства и переработки. Снижение производства молока составляет свыше 8,5 тысячи тонн в год, а прирост за счет увеличения продуктивности коров в отдельных хозяйствах на 4,5 тысячи тонн не решает проблему. Одновременно с увеличением продуктивности от каждой коровы необходимо наращивать численность молочного поголовья в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Учитывая, в каком состоянии находятся старые фермы, потребуется серьезная модернизация и строительство новых комплексов. От властей требуется умение говорить и убеждать инвесторов вкладывать в производство на селе, организационная помощь на всех стадиях проектов: от подготовки и согласования проектно-сметной документации (именно на этой стадии чаще всего возникают серьёзные затруднения), выделения кредитных ресурсов до строительства объекта «под ключ». Где те самые десятки, сотни подписанных соглашений, показателей мнимой деятельности наших управленцев от власти? Хотя бы одно из них завершилось успешной реализацией?

Всё осталось на бумаге

В скором времени состоится любимое мероприятие нашего зампреда по АПК Дмитрия Бутусова – выставка «Золотая осень», еще одна возможность для самопиара.

Какие успехи будет демонстрировать наш АПК на выставке, остаётся загадкой. Из договоренностей прошлых лет всё осталось на бумаге. Возможно, это будут овощи (в компьютерной графике, формате 3D), выращенные в виртуальных теплицах Орловщины, или виртуальные коровы в виртуальных коровниках .

Думаем, на выставку повезут подписывать или уже ранее заявленные соглашения, или соглашения с различными союзами (по типу НСА — национального союза агростраховщиков), торжественные моменты подписания которых в очередной раз осветит Первый областной канал.

Однако полагаем, что на этот раз к содержательной части соглашений будет приковано внимание Минсельхоза РФ, руководству которого Бутусов пообещал восстановить молочное поголовье и увеличить производство молока в области. Полагаем, что представители федеральной власти считать умеют, а потому — свои выводы сделают. И по поводу того, что в Орловской области за год ликвидировали больше 1000 коров, и по поводу заявленных, но не построенных молочных комплексов.

Подготовила Наталья Зарубина