20 июня 2019



Приговор водителю автобуса, попавшему в ДТП на переезде, оставлен без изменения

Орловский областной суд оставил без изменения наказание водителю, беспечность которого привела к трагедии на железнодорожном переезде в районе д. Гать.

Напомним, 10 июня 2018 года хор Лавровского сельского Дома культуры выехал на автобусе для празднования Дня Орловского района.

Подъехав к железнодорожному переезду в районе д. Гать Орловского района, водитель не был внимателен к дорожной обстановке, в нарушение правил дорожного движения не остановил автобус, не убедился в отсутствии приближающегося поезда, а продолжил движение, несмотря на запрещающий красный свет семафора и его предупреждающий звуковой сигнал, из-за чего допустил столкновение со следующим на большой скорости грузовым поездом.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, здоровью еще пяти людей был причинен тяжкий вред.

Приговором Орловского районного суда Орловской области водитель автобуса осужден по ч. 5 ст. 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека, к 6 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 11 месяцев, с отбыванием лишения свободы в колонии-поселении.

В апелляционной жалобе защитник осужденного просил смягчить наказание, считая приговор чрезмерно суровым.

11 июня 2019 года Орловский областной суд, придя к выводу о том, что приговор является законным и справедливым, апелляционную жалобу защитника оставил без удовлетворения, а назначенное по приговору наказание без изменения, сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

 

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Опубликовано 20 Июн 2019 в 11:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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