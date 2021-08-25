Приходи на честные выборы 19 сентября

Уважаемые жители Орла и Орловской области! Совсем немного времени остается до дня, когда мы будем выбирать депутатов Государственной думы и Орловского областного совета.

Честные выборы – конституционная гарантия власти народа. Только тогда, когда депутаты будут избираться без фальсификаций, они будут по-настоящему отстаивать интересы своих избирателей. В этом заинтересованы мы все, каждый житель города Орла и Орловской области.

В этом году голосование будет проходить в течение трех дней, что открывает широкие возможности для фальсификации результатов голосования. В наших силах этому помешать. Во-первых, главная помеха для жуликов на выборах – реальная высокая явка избирателей. Если каждый придёт и проголосует, очень сложно будет изменить итоги голосования. Во-вторых, еще сложнее это будет сделать, если избиратели придут на участки именно в последний день голосования – 19 сентября. И в-третьих, мы можем помешать украсть свои голоса, если организуем грамотное наблюдение за ходом избирательного процесса.

Общественное движение «Родной Орёл» и редакция газеты «Орловская среда» решили назначить премии тем активным жителям города и области, наблюдателям и членам избирательных комиссий, которые смогут выявить фальсификации и нарушения избирательного законодательства.

Чтобы получить премию, необходимо выявить и зафиксировать нарушение на выборах (попытку вброса, подкуп избирателей, незаконную выдачу бюллетеней, нарушение целостности конвертов и сейф-пакетов, а также другие нарушения, которые могут повлечь искажение воли избирателей), подать жалобы в вышестоящие избирательные комиссии или написать заявления в правоохранительные органы. Материалы, в которых зафиксировано нарушение, прислать в редакцию газеты «Орловская среда».

Призовой фонд – 1000 000 рублей!

Конфиденциальность (по согласованию) гарантируется.