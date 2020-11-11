11 ноября 2020



Прихожане Троицкой церкви в Орле помогают нуждающимся семьям

При Свято-Троицком храме Орла продолжает, не смотря на непростое время, действовать Центр защиты материнства и детства «Семья». Регулярно в него обращаются семьи, которым в трудное время необходима помощь в приобретении лекарств и продуктов, — рассказали в пресс-службе Орловской митрополии.

В октябре были закуплены лекарства и средства гигиены для семей Анны Клоковой и Оксаны Никоновой. Прихожане Троицкого храма и другие жертвователи смогли помочь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Благодаря такой помощи получилось оплатить задолженность за коммунальные услуги в размере 5500 рублей. Отдельная благодарность Татьяне Решетниковой за её заготовки для малообеспеченных семей. Помочь можно через группу центра ВКонтакте vk.com/club47324090.

 

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Опубликовано 11 Ноя 2020 в 17:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 4

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