Прихожане Троицкой церкви в Орле помогают нуждающимся семьям

При Свято-Троицком храме Орла продолжает, не смотря на непростое время, действовать Центр защиты материнства и детства «Семья». Регулярно в него обращаются семьи, которым в трудное время необходима помощь в приобретении лекарств и продуктов, — рассказали в пресс-службе Орловской митрополии.

В октябре были закуплены лекарства и средства гигиены для семей Анны Клоковой и Оксаны Никоновой. Прихожане Троицкого храма и другие жертвователи смогли помочь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Благодаря такой помощи получилось оплатить задолженность за коммунальные услуги в размере 5500 рублей. Отдельная благодарность Татьяне Решетниковой за её заготовки для малообеспеченных семей. Помочь можно через группу центра ВКонтакте vk.com/club47324090.