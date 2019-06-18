18 июня 2019



Приказ №666: в Орловской области подорожает электроэнергия

С 1 июля в Орловской области изменятся тарифы на электроэнергию для населения. Повышение коснется разных категорий квартир и домов (с газовыми плитами и электрическими), а также домов в сельской местности — поэтому лучше найти свой тип жилья в приведенной таблице. Самая важная деталь — чтобы не возникало недоразумений, необходимо в период с 23 по 25 число передать показания приборов учёта в июне, а также оплатить потреблённую электроэнергию и погасить имеющуюся задолженность до повышения тарифов.

Зона суток Тариф в городских населенных пунктах в домах, оборудованных газовыми плитами, руб./кВт*ч Тариф в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными установками, и в сельских населённых пунктах, руб./кВт*ч
в пределах соцнормы свыше соцнормы в пределах соцнормы свыше соцнормы
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа 3,84 5,19 2,69 3,63
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток
Ночная зона (23.00-7.00) 2,69 3,63 1,88 2,54
Дневная зона (7.00-23.00) 4,42 5,97 3,09 4,17
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток
Ночная зона (23.00-7.00) 2,69 3,63 1,88 2,54
Полупиковая зона (10.00-17.00; 21.00-23.00) 3,84 5,19 2,69 3,63
Пиковая зона

(7.00-10.00; 17.00-21.00)

4,62 6,24 3,24 4,37

 

Все включено
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Опубликовано 18 Июн 2019 в 13:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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