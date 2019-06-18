Приказ №666: в Орловской области подорожает электроэнергия

С 1 июля в Орловской области изменятся тарифы на электроэнергию для населения. Повышение коснется разных категорий квартир и домов (с газовыми плитами и электрическими), а также домов в сельской местности — поэтому лучше найти свой тип жилья в приведенной таблице. Самая важная деталь — чтобы не возникало недоразумений, необходимо в период с 23 по 25 число передать показания приборов учёта в июне, а также оплатить потреблённую электроэнергию и погасить имеющуюся задолженность до повышения тарифов.