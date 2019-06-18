Приказ №666: в Орловской области подорожает электроэнергия
С 1 июля в Орловской области изменятся тарифы на электроэнергию для населения. Повышение коснется разных категорий квартир и домов (с газовыми плитами и электрическими), а также домов в сельской местности — поэтому лучше найти свой тип жилья в приведенной таблице. Самая важная деталь — чтобы не возникало недоразумений, необходимо в период с 23 по 25 число передать показания приборов учёта в июне, а также оплатить потреблённую электроэнергию и погасить имеющуюся задолженность до повышения тарифов.
|Зона суток
|Тариф в городских населенных пунктах в домах, оборудованных газовыми плитами, руб./кВт*ч
|Тариф в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными установками, и в сельских населённых пунктах, руб./кВт*ч
|в пределах соцнормы
|свыше соцнормы
|в пределах соцнормы
|свыше соцнормы
|Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа
|3,84
|5,19
|2,69
|3,63
|Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток
|Ночная зона (23.00-7.00)
|2,69
|3,63
|1,88
|2,54
|Дневная зона (7.00-23.00)
|4,42
|5,97
|3,09
|4,17
|Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток
|Ночная зона (23.00-7.00)
|2,69
|3,63
|1,88
|2,54
|Полупиковая зона (10.00-17.00; 21.00-23.00)
|3,84
|5,19
|2,69
|3,63
|Пиковая зона
(7.00-10.00; 17.00-21.00)
|4,62
|6,24
|3,24
|4,37