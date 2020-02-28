28 февраля 2020



Приложения YouGid и «Визит Орел» расскажут о праздновании Масленницы и предложат квесты по Орлу

Приложения для смартфонов YouGid и «Визит Орел» расскажут жителям и гостям нашего города о проходящих праздничных мероприятиях. Сейчас в приложениях можно найти подробную информацию о программе «Широкая Масленница», которая развернётся на площади Ленина и нескольких тематических площадках Орла 1 марта, в это воскресенье.

Информационные платформы расскажут пользователям о площадках, на которых будут потчевать блинами и жечь Марен-зим, презентуют программу мероприятий, время и место их проведения.

Кроме того, приложения YouGid и «Визит Орел» уже готовятся к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они предложат жителям и гостям нашего города пройти квест, состоящий из трёх частей.

Первая часть квеста будет доступна для скачивания до 8 мая, с 9 мая до 4 августа пользователей увлечёт вторая часть квеста. Завершится историческое приключение после 5 августа.

 

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Опубликовано 28 Фев 2020 в 11:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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