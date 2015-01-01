Природоохранная прокуратура возбудила дела за то, что охотхозяйства не регулировали численность кабанов

Орловская природоохранная межрайонная прокуратура продолжает проводить проверки исполнения законодательства, регламентирующего вопросы предупреждения возникновения и распространения болезней животных В частности, в целях мониторинга эпизоотической обстановки по АЧС был издан приказ Орелоблэконадзора. В соответствии с документов на территории охотничьих угодий МП «Охотник» в Залегощенском районе и некоммерческой организации – фонд «Живая природа» в Корсаковском и Новосильском районах необходимо было сократить численность дикого кабана. Однако, этого не было сделано.

По результатам проверки природоохранный прокурор возбудил дела в отношении юридических лиц по ч. 3 ст. 8.37. КоАП РФ (нарушение правил пользования объектами животного мира – санкции этой статьи предусматривают штраф т 50 до 100 тысяч рублей), которые направлены для рассмотрения в Орелоблэконадзор. Руководителю Орелоблэконадзора также внесено представление, так как ведомство должно было проконтролировать исполнение своих же приказов.

 

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Опубликовано 24 Мар 2017 в 12:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 19

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