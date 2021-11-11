Приставы призвали орловчан жаловаться на незаконные действия сотрудников по телефону доверия

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области в круглосуточном режиме работает «телефон доверия», сообщает УФССП по Орловской области.

По номеру телефона 8 (4862) 72-52-83 граждане и представители организаций могут сообщить о нарушении своих прав, а также о противоправных действиях сотрудников УФССП России по Орловской области и злоупотреблениях служебным положением.

«Телефон доверия» функционирует в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений. При поступлении звонка на «телефон доверия» важно указать сведения о заявителе: ФИО, суть обращения, а также почтовый адрес или контактный телефон для предоставления официального ответа на обращение.

Конфиденциальность обращения гарантируется. УФССП отмечает, что «телефон доверия» управления не относится к справочным. Он является одним из инструментов для выявления коррупционных нарушений. Информацию о наличии задолженности можно уточнить самостоятельно через сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет- сайте Управления http://r57.fssp.gov.ru. Работа «телефона доверия» направлена на защиту законных прав и интересов граждан и представителей юридических лиц.