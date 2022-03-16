Приставы рассказали о мошенниках, отправляющих гражданам письма по «электронке»

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области обращает внимание жителей региона на участившиеся случаи рассылки вредоносных сообщений от имени ФССП России с целью хищения денежных средств граждан под видом погашения задолженностей.

Злоумышленники используют подмену адресов электронной почты, а также схожую символику ФССП России. Они направляют на электронную почту граждан письма об имеющейся задолженности от имени ФССП РФ с требованием погасить задолженность и предупреждением о применении специальных мер принудительного взыскания в случае игнорирования данного уведомления. Письмо также содержит кнопку «Узнать подробнее о задолженности» или «Оплатить».

Обратите внимание, ФССП России и УФССП России по Орловской области не производит рассылку писем о наличии задолженности на электронные адреса должников. При поступлении такого уведомления рекомендуется не открывать подозрительные письма, так как, осуществляя переход по содержащейся в данных письмах ссылке, компьютер подвергается опасности заражения вредоносным программным обеспечением.

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, УФССП России по Орловской области рекомендует гражданам и юридическим лицам проверять себя на наличие задолженности только на официальном сайте Управления (http://www.r57.fssp.gov.ru) в разделе «Банк данных исполнительных производств» или через официальное мобильное приложение «ФССП», а также на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/404402/1).

Уважаемые граждане, все сервисы Федеральной службы судебных приставов являются абсолютно бесплатными. Будьте бдительны!