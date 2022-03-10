Приставы разъяснили, как действовать «двойникам» должников

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области напоминает: граждане, которых ошибочно приняли за должников ввиду совпадений ФИО, могут оперативно решить данный вопрос можно с помощью официального сайта Федеральной службы судебных приставов.

Для этого необходимо заполнить форму электронного обращения в сервисе «Интернет-приемная», выбрав тему: «Я двойник!»

Проблема, как правило, решается в течение двух дней. Сотрудники управления оперативно запрашивают у заявителя документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН.

После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, оперативно отменяет все ранее наложенные на гражданина ограничения.

В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав-исполнитель примет меры к возврату денежных средств.

Кроме того, в случае, если гражданина неверно идентифицировали как должника, можно оперативно обратиться в УФССП России по Орловской области по телефону группы телефонного обслуживания: 8 (4862) 72-42-09 или телефону горячей линии: 8 (4862) 72-13-65.