4 июля 2019



Приставы вернули орловчанам более 13,5 млн рублей долгов по зарплате

С января по май текущего года на исполнении в структурных подразделениях УФССП по Орловской области находилось 830 исполнительных производств о взыскании заработной платы.
За отчетный период в рамках исполнительных производств был наложен арест на имущество должников-организаций на сумму более 7,5 миллиона рублей. По 317 исполнительным производствам о взыскании заработной платы проведены проверки.
В результате судебные приставы-исполнители взыскали в пользу граждан 13 млн. 624 тыс. руб. задолженности по заработной плате. Остаток исполнительных производств данной категории уменьшился в 2,6 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 года и в 6,4 раза в сравнении с тем же периодом 2017 года.
В связи с социальной значимостью исполненные производства о взыскании
задолженности по заработной плате находятся на особом контроле
руководства управления, областной прокуратуры и правительства Орловской области, информирует пресс-служба УФССП.

 

Орловец Александр Мисуркин проведет на орбите 167 суток
Эдуард Гаврилов: 70% медработников работают сверхурочно, не получая доплат за переработку
В Орел прилетел Леонид Якубович
Опубликовано 04 Июл 2019 в 16:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"