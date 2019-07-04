Приставы вернули орловчанам более 13,5 млн рублей долгов по зарплате

С января по май текущего года на исполнении в структурных подразделениях УФССП по Орловской области находилось 830 исполнительных производств о взыскании заработной платы.

За отчетный период в рамках исполнительных производств был наложен арест на имущество должников-организаций на сумму более 7,5 миллиона рублей. По 317 исполнительным производствам о взыскании заработной платы проведены проверки.

В результате судебные приставы-исполнители взыскали в пользу граждан 13 млн. 624 тыс. руб. задолженности по заработной плате. Остаток исполнительных производств данной категории уменьшился в 2,6 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 года и в 6,4 раза в сравнении с тем же периодом 2017 года.

В связи с социальной значимостью исполненные производства о взыскании

задолженности по заработной плате находятся на особом контроле

руководства управления, областной прокуратуры и правительства Орловской области, информирует пресс-служба УФССП.