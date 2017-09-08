Приставы вернули взыскателю деньги за покупку несуществующего участка

Судебные приставы отдела судебных приставов по Северному району г. Орла взыскали с гражданина П. в пользу гражданина И. более 200 тысяч рублей по факту признания судом недействительным договора купли-продажи.

Гражданин И. приобрел у гражданина П. земельный участок и в полном объеме оплатил сделку. Однако позже выяснилось, что приобретенный им земельный участок не имеет границ, не прошел государственный кадастровый учет и не существует в натуре. Гражданин И. обратился в суд за признанием договора купли-продажи недействительным.

Суд признал недействительным договор купли-продажи земельного участка и определил, что денежные средства подлежат возврату.

Судебный пристав — исполнитель обратил взыскание на денежные средства, хранившиеся в банке, в счет погашения имевшейся задолженности, таким образом удалось взыскать в пользу гражданина И. всю сумму заявленную к возврату сумму.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает УФССП по Орловской области.

 

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Опубликовано 16 Ноя 2017 в 15:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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