Приставы вернули взыскателю деньги за покупку несуществующего участка

Судебные приставы отдела судебных приставов по Северному району г. Орла взыскали с гражданина П. в пользу гражданина И. более 200 тысяч рублей по факту признания судом недействительным договора купли-продажи.

Гражданин И. приобрел у гражданина П. земельный участок и в полном объеме оплатил сделку. Однако позже выяснилось, что приобретенный им земельный участок не имеет границ, не прошел государственный кадастровый учет и не существует в натуре. Гражданин И. обратился в суд за признанием договора купли-продажи недействительным.

Суд признал недействительным договор купли-продажи земельного участка и определил, что денежные средства подлежат возврату.

Судебный пристав — исполнитель обратил взыскание на денежные средства, хранившиеся в банке, в счет погашения имевшейся задолженности, таким образом удалось взыскать в пользу гражданина И. всю сумму заявленную к возврату сумму.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает УФССП по Орловской области.