Приставы взяли под свой контроль коллекторские агентства 

Федеральная служба судебных приставов теперь будет контролировать коллекторские организации и ведет реестр таких контор. Коллекторские агентства, которые не числятся в реестре, отныне не смогут взыскивать задолженность с орловцев. В противном случае им грозит крупный штраф – для граждан от 50 тысяч до полумиллиона, для должностных лиц – от 100 тысяч до миллиона, а для юридических лиц – от 200 тысяч до 2 млн. рублей.

Отныне коллекторам строжайше запрещено применять физическую силу и угрожать людям, уничтожать имущество должника или наносить вред, оказывать психологическое давление на должников, напоминать про долг чаще двух раз в неделю. Теперь коллекторы обязаны всегда представляться в начале разговора, даже если это СМС-сообщение или письмо на электронную почту: называть имя, фамилию и должность.

За нарушение этих условий также ждет штраф — 200 000 рублей. За нарушения установленных правил фирмы-коллекторы будут исключаться из реестра и в течении 3 последующих после нарушения лет они не смогут быть снова включены в единый реестр, — пояснили в пресс-службе судебных приставов.

 

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Опубликовано 21 Апр 2017 в 17:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 11

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с Новым годом!


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