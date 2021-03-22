22 марта 2021



Приставы взыскали более 18 млн. рублей за «пьяные» штрафы

В 2020 году 152 должника, своевременно не оплатившие штрафы за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, были привлечены к административной ответственности, сообщает УФССП по Орловской области.

В рамках 110 исполнительных производств наложены аресты на их имущество.

В отношении должников судебные приставы-исполнители вынесли 297 постановлений об установлении ограничения в праве управления любыми транспортными средствами, что на 11% больше, чем в 2019 году. В данном случае правонарушители стали пешеходами до принятия ими мер к полному погашению штрафа.

В 2020 году в результате комплекса принятых мер судебные приставы фактически взыскали с правонарушителей указанной категории задолженность свыше 18 млн. рублей.

 

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Опубликовано 22 Мар 2021 в 12:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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