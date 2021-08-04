4 августа 2021



Приставы взыскали с орловчанки 2,5 миллиона рублей штрафа

Штраф был назначен судом жительнице города Орла в качестве наказания  за коррупционное преступление.

Как сообщает пресс-служба УФССП, судебный пристав возбудил исполнительное производство и вынес постановление об ограничении выезда должницы за пределы Российской Федерации.

Осужденная гражданка была предупреждена, что неуплата в установленный десятидневный срок штрафа влечет его замену другим видом наказания.

Осужденная  незамедлительно осуществила оплату штрафа в полном объеме.

 

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Опубликовано 04 Авг 2021 в 14:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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