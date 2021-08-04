Приставы взыскали с орловчанки 2,5 миллиона рублей штрафа

Штраф был назначен судом жительнице города Орла в качестве наказания за коррупционное преступление.

Как сообщает пресс-служба УФССП, судебный пристав возбудил исполнительное производство и вынес постановление об ограничении выезда должницы за пределы Российской Федерации.

Осужденная гражданка была предупреждена, что неуплата в установленный десятидневный срок штрафа влечет его замену другим видом наказания.

Осужденная незамедлительно осуществила оплату штрафа в полном объеме.