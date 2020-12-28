28 декабря 2020



Приставы взыскали свыше 93 млн рублей задолженности по транспортному налогу

Судебные приставы напоминают гражданам о необходимости своевременно оплачивать налоги во избежание мер принудительного взыскания.

За 11 месяцев 2020 года судебные приставы УФССП России по Орловской области взыскали с орловских автовладельцев свыше 93 млн. рублей задолженности по транспортному налогу. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, в целях принудительного исполнения требований исполнительных документов орловские судебные приставы проводят масштабную работу по обращению взыскания на транспортные средства и доходы должников, а также аресту и обращению взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах неплательщиков.

 

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Опубликовано 28 Дек 2020 в 12:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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