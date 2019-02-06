Привет, Андрей!

№4 (541) от 6 февраля 2019 г.

На прошлой неделе остроумные горожане украсили огромные снежные кучи на улице Полесской надписями с упоминанием губернатора. Сваленные у обочин дороги снежные горы получили названия «куча Клычкова», «холм Клычкова», «сугроб Клычкова», а на одной из «вершин» появилось сакраментальное «Привет, Андрей»! Фото сугробов опубликовали в социальных сетях.

Полагаем, таким образом жители областного центра, отчаявшиеся ходить и ездить по заваленному снегом городу, пытались достучаться до первого лица региона и побудить его принять меры и навести элементарный порядок в «литературной столице». Попытка, надо сказать, оказалась неудачной – снег не убрали. Правда, надпись стерли. Причем, не коммунальщики, а… полиция. Прибытие наряда к месту «происшествия» зафиксировали на фотокамеру очевидцы – и тоже выложили в Интернет.

Тем временем настала оттепель, снег частично растаял – и орловчане столкнулись с другой проблемой – текущими крышами. Такого количества жалоб на протечки кровли в Орле, пожалуй, не было никогда: соцсети буквально пестрят снимками тазов и ведер, в которые горожане собирают льющуюся с потолка воду (подробнее о проблеме – на стр. 15).

Однако на ведрах имя Клычкова никто не пишет, хотя жители Орла все-таки надеются на внимание губернатора к их беде. Вот и орловчанка Оксана Красноносова тоже думала, что Клычков поможет решить ее проблему. И обратилась к нему через социальные сети. Что было дальше – рассказал портал «Орелград»:

«Губернатор Орловской области Андрей Клычков в соцсети «ВКонтакте» поссорился с жительницей Оксаной Красноносовой, которая жаловалась ему на протекающую крышу. Глава региона обвинил девушку в публичной лжи.

Вчера вечером Клычков через соцсети ответил главе Железнодорожного района Юрию Тарасову, который упрекнул чиновников в организации уборки города «по заказу из соцсетей». Губернатор усомнился, что до жалоб все было хорошо. Свой текст он закончил фразой: «На обращения людей надо реагировать».

В ответ орловчанка Оксана Красноносова написала, что читать пост о реакции властей на обращения граждан «смешно». По ее словам, она «целый месяц» не может донести до Клычкова проблему с протекающей крышей в ее квартире. Губернатор ответил, что девушка лжет.

«Оксана, вам ответ придёт. Это первое. Второе. Вы пишите что я не реагирую. Это ложь. Вы отправили письмо, я его направил ответственному», – написал Клычков и добавил: «Я смотрю вы уже и выводы тут сами сделали. Да уж. Интересный вы человек» (орфография и пунктуация сохранены).

Красноносова написала, что губернатор обещал ей ответить в определенный срок, но ответ не пришел. Клычков парировал, что понятия «один срок» не существует.

«Вы лжёте, что я не реагирую на ваши сообщения. Я вам показал вашу же переписку. Есть срок, вот в законный срок вы ответ и получите. За 2 дня проблема не решается», – заявил глава региона».

Подобная манера общения с гражданами сразу же вызвала резко негативную реакцию пользователей соцсетей, хотя, справедливости ради, скажем, что стиль сообщений, опубликованных от имени Клычкова, резко отличается от его обычного стиля: проще говоря, Клычков пишет по-другому – и это касается как лексики, так и орфографии и пунктуации. Рискнем предположить, что отвечал Оксане не губернатор, а кто-то из его приближенных – и очень похоже, что это был хорошо известный пользователям соцсетей советник Клычкова Сергей Лежнев. Так это или нет, в общем-то не важно: если от имени Клычкова гражданам хамит кто-то другой – это в любом случае плохо. Как справедливо заметил бывший глава губернаторской пресс-службы, а ныне журналист издания «Орелтаймс» Сергей Тюрин, «так или иначе, очевидно одно. Это хамство. И за губернатора стыдно».