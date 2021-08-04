«Прививаться нужно, увольнять нельзя!»

326 (650) от 4 августа 2021 г.

28 июля 2021 года региональное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в рамках всероссийской пресс-конференции партии выступило в поддержку «умной вакцинации» и против незаконных увольнений граждан за отказ прививаться и против принуждения к вакцинации.

В пресс-конференции приняли участие член Общественной палаты РФ Никита Сергеевич Данюк (в дистанционном формате), Председатель Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ в Орловской области, депутат Орловского городского Совета Народных депутатов, руководитель фракции СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Руслан Викторович Перелыгин, депутат Орловского областного Совета народных депутатов, руководитель фракции СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Денис Михайлович Филипченков, руководитель профсоюза медиков «Действие», член регионального Совета Партии Дмитрий Владимирович Серегин, руководитель приёмной Центра защиты прав граждан в Орловской области Илья Николаевич Хомкин.

Руслан Перелыгин рассказал о том, что «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ЗА ПРАВДУ» — первой из партий чётко высказалась против принудительной вакцинации от коронавируса. Дан старт автопробегу Хабаровск-Москва, в ходе которого собираются подписи против принудительной вакцинации. При этом справедливороссы уверены, что прививаться сегодня необходимо.

Руслан Перелыгин

«Я убеждён, что делать прививки от коронавируса необходимо. На сегодняшний день само заболевание является серьёзной угрозой жизни и здоровью людей, и его распространение необходимо замедлить и победить болезнь в планетарном масштабе. Вакцинация – самый эффективный способ достижения этой цели. Но вакцинация должна быть умной. Человек должен пройти предварительное обследование, проконсультироваться с врачом и принять осознанное решение», — отметил Руслан Перелыгин.

Илья Хомкин рассказал о работе Центра защиты прав граждан в Орловской области, о правовом аспекте вакцинации:

«В федеральном законодательстве закреплён добровольный характер вакцинации. Граждане имеют право отказаться от прививок, оформив отказ в письменной форме согласно требованиям п.1 ст.5 Закона № 157-Ф3. Должны учитываться особенности здоровья гражданина. Могут быть медицинские противопоказания. Сегодня необходимо защитить интересы людей от незаконных действий работодателя. Центры защиты прав граждан готовы проконсультировать тех, кому нужна помощь, и помочь в защите законных интересов».

Денис Филипченков считает, что прививаться нужно, и государство должно создать для этого условия:

«Вакцинация — единственный путь к победе над пандемией, но при этом нельзя скатываться к сегрегации, делить людей на «привитых» и «непривитых», которые будут так или иначе ограничены в правах. Конституция РФ оставляет право гражданину принимать решения относительно вопросов своего здоровья.

И вот здесь государство, которое заинтересовано в вакцинации, должно обеспечить гражданам определённые гарантии: возможность без очередей и нервотрёпки сделать прививку, пройти бесплатное медицинское обследование с целью понимания относительно противопоказаний. Нужны гарантии поддержки в случае нежелательных реакций на прививку, чего сейчас нет абсолютно. Тестирование без симптомов заболевания только платное, проверка на антитела платная. И где заинтересованность государства проявляется? Только в давлении на работодателей? В требовании исполнения «плана» по вакцинации?»

Никита Данюк отметил, что сегодня общество должно проявлять внимание к проблеме вакцинации, общественное обсуждение обязательно принесёт пользу:

Никита Данюк

«Нужна просветительская работа, нужен общественный контроль, чтобы люди понимали, как необходимо действовать, чтобы не навредить своему здоровью, чтобы защитить себя от этой опасной инфекции, и в то же время не стать жертвой незаконных действий по принуждению к вакцинации. «Не навреди» — это главный принцип медицины, и сегодня нельзя забывать об этом».

Дмитрий Серегин рассказал, что независимый профсоюз медработников «Действие» оказывает правовую помощь медикам, столкнувшимся с давлением начальства, с угрозами увольнения. Кроме того, он озвучил позицию партии, обозначенную в заявлении Президиума Центрального совета 25 июня 2021 года:

«1) Обеспечить на федеральном уровне единые подходы в принимаемых органами государственной власти мерах и решениях;

2) Разработать и принять новый федеральный закон об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, включающий в себя нормы прямого действия относительно добровольной и обязательной вакцинации, эпидемиологических показаниях и др. Недопустимо решать вопросы, затрагивающие права и законные интересы наших граждан, «по усмотрению» тех или иных чиновников, как правило, регионального уровня;

3) Установить порядок ответственности, в том числе, материальной, государства перед гражданами за возможные негативные последствия вакцинации, в том числе для здоровья граждан и их детей;

4) Определить ответственность органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также работодателей за принуждение граждан к вакцинации в случаях, если она не носит обязательный характер;

5) Ввести бесплатное тестирование, а также бесплатную реализацию иных процедур, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в отношении граждан;

6) Определить на федеральном уровне меры поощрения граждан, принявших решение о вакцинации.

Власть должна нести полную политическую, юридическую и моральную ответственность перед обществом за принимаемые решения! Прививаться нужно, увольнять – нельзя».