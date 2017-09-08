Прививочная кампания в Орле продлится до 1 ноября

Вакцинацию против гриппа в рамках национального календаря планируется завершить до 1 ноября, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

План прививок против гриппа на 2017 год включает иммунизацию почти 130 тысяч человек (40,0% от общей численности населения города), в том числе –около 25 тысяч детей и более ста тысяч взрослых.

Учреждениями здравоохранения города получено 50 660 доз вакцины для взрослых и 13 070 доз вакцины для детей. Поставки будут продолжаться.

К иммунизации приступили все медучрежденияСо 2 сентября на ярмарочных площадках «Хлебосольный выходной» по выходным работают передвижные прививочные пункты.

Бесплатно сделать прививку могут представители так называемых групп риска: работники медицинских и образовательных организаций, работники транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, пожилые люди старше 60 лет, призывники, люди, страдающие хроническими заболеваниями. Остальные могут приобрести вакцину в аптеке и сделать прививку в поликлинике по месту жительства. Кроме того, закупить вакцины централизованно и заключить с поликлиникой договор на иммунизацию сотрудников в медучреждении или на рабочем месте может работодатель, информирует мэрия Орла.

 

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Опубликовано 28 Сен 2017 в 17:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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