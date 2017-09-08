Прививочная кампания в Орле продлится до 1 ноября

Вакцинацию против гриппа в рамках национального календаря планируется завершить до 1 ноября, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

План прививок против гриппа на 2017 год включает иммунизацию почти 130 тысяч человек (40,0% от общей численности населения города), в том числе –около 25 тысяч детей и более ста тысяч взрослых.

Учреждениями здравоохранения города получено 50 660 доз вакцины для взрослых и 13 070 доз вакцины для детей. Поставки будут продолжаться.

К иммунизации приступили все медучреждения. Со 2 сентября на ярмарочных площадках «Хлебосольный выходной» по выходным работают передвижные прививочные пункты.

Бесплатно сделать прививку могут представители так называемых групп риска: работники медицинских и образовательных организаций, работники транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, пожилые люди старше 60 лет, призывники, люди, страдающие хроническими заболеваниями. Остальные могут приобрести вакцину в аптеке и сделать прививку в поликлинике по месту жительства. Кроме того, закупить вакцины централизованно и заключить с поликлиникой договор на иммунизацию сотрудников в медучреждении или на рабочем месте может работодатель, информирует мэрия Орла.