Про революционеров и реакционеров

№5 (674) от 9 февраля 2022 г.

На прошлой неделе, а если конкретнее, то 3 февраля, орловская делегация побывала в соседнем Брянске. Визит прошел не то чтобы в тайне, но особо его не афишировали – о поездке вскользь упомянули отдельные СМИ, а официальные ресурсы – пресс-службы губернатора и орловской мэрии – и вовсе обошли его молчанием. Это и неудивительно: рассказ о том, что увидели орловские делегаты в Брянске, для большинства этих самых делегатов равносилен признанию собственной профнепригодности. И не только для них.

Делегацию возглавлял зампред правительства Орловской области Владимир Ивановский, и он, пожалуй, единственный, кого нельзя упрекнуть ни в профнепригодности, ни в закрытости. Поскольку именно Ивановский, который в своей должности работает считанные месяцы и за развал орловского транспорта точно отвечать не может, собственно и инициировал поездку к соседям. Чтобы те научили орловских чиновников грамотно и с пользой для граждан организовывать транспортное обслуживание жителей областного центра. Вместе с Ивановским в Брянск поехали как представители профильного департамента областной администрации, так и муниципальные деятели – начальник транспортного комитета орловской мэрии Вадим Ничипоров и гендиректор Трамвайно-троллейбусного предприятия Юрий Чемеров. Мэр Парахин, правда, не ездил – не имеет права: как обвиняемый по уголовному делу он находится под подпиской о невыезде. А жаль – в Брянске было чему поучиться…

В январе автопарк Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия пополнили 32 новых МАЗа и 2 ПАЗа. Белорусские МАЗы муниципальное предприятие получило в рамках программы модернизации общественного транспорта, которая началась в Брянске пять лет назад и которую сейчас называют брянской транспортной революцией. Эту революцию устроил губернатор Брянской области Александр Богомаз – как и положено, в 17-м году.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на вручении ключей от новых автобусов водителям Брянского городского ПАТП

Чтобы узнать, как это происходило, предоставим слово нашим коллегам из телекомпании «Брянская губерния»:

«Еще в 2017 году Брянск считался столицей маршрутных такси, — рассказали брянские журналисты в репортаже о визите в Брянск орловской делегации. – Основными проблемами маршрутов по нерегулируемым тарифам были следующие: паразитирование на системе общественного транспорта, непрозрачные доходы, низкое качество обслуживания, приоритет прибыли над пассажиром, отсутствие системы неотвратимости наказания — даже при наличии веских оснований для лишения свидетельств на пассажирские перевозки суды зачастую вставали на сторону перевозчиков, давая им бесконечные шансы для исправления».

Знакомая до боли картина, не правда ли? Только, если в Брянске это – хорошо забытое прошлое, то в Орле – унылое настоящее. Впрочем, на этом аналогии заканчиваются. И начинается та самая транспортная революция. Цитируем репортаж далее:

«В конце 2017 года губернатор Брянской области Александр Богомаз принял решение купить 20 новых автобусов: не брать в лизинг, не покупать автобусы, уже отработавшие свой срок в Москве, а за счет областного бюджета приобрести новую технику. Тогда это было воспринято как сенсация. В итоге за 2018–2021 годы было выделено 1,7 млрд рублей на обновление подвижного состава и куплено 260 автобусов среднего и большого класса для БГПАТП. Внедрена электронная система оплаты, система отслеживания транспорта, оптимизирована маршрутная сеть. По истечении пяти лет цифры таковы: за счет областного бюджета приобретено 507 автобусов на сумму 2 млрд 268 млн рублей. Буквально на минувшей неделе Брянское автотранспортное предприятие получило еще 34 автобуса.

Кстати, впервые в этом году из областного бюджета выделены существенные средства на ремонт автовокзалов в муниципальных образованиях: 70 млн рублей, тогда как прежде сумма составляла не более 500 тысяч рублей в год.

На 2022 год областным бюджетом на обновление парка подвижного состава автотранспортных предприятий предусмотрено 258 млн рублей, на которые планируется закупить еще 37 автобусов различной вместимости. Автобусы приобретаются на газомоторном топливе (метан), а также с оборудованием, предназначенным для перевозок маломобильных групп населения (речевой информатор, бегущая строка, место для инвалида-колясочника)».

На этом пока остановимся и попытаемся осмыслить прочитанное.

Первое. В Брянске существует и успешно работает городское автотранспортное предприятие, аналог орловского ПАТП-1, обанкроченного несколько лет назад. На сегодняшний день в его автопарке около 280 автобусов, которые работают – внимание! – по 33-м маршрутам!

Второе. Автопарк предприятия постоянно, на протяжении пяти лет, пополняется новой техникой. При этом именно благодаря волевому решению губернатора в Брянске отказались от московского металлолома и от разорительного лизинга – в отличие от Орла, где с непонятным энтузиазмом продолжают практиковать и то, и другое.

Третье. Средства на закупку автобусов выделяют из областного бюджета – причем не скупятся, в среднем выходит чуть более 440 миллионов в год.

А теперь в дополнение к репортажу ТК «Брянская губерния» — четвертое. В городе Брянске на рынке пассажирских перевозок присутствует реальная конкуренция. В областном центре действуют 69 муниципальных маршрутов (в Орле – менее 40, включая троллейбусы и фактически уничтоженные трамваи, а также сезонные дачные маршруты). На них работают 1192 автобуса и троллейбуса. Маршруты обслуживают 40 (!) перевозчиков – в Орле их 15, включая ТТП.

Пятое. По информации пресс-службы администрации города Брянска, средняя зарплата водителя автобусного предприятия составляет 46 751 рубль. При этом, вручая работникам Брянского автотранспортного предприятия в январе ключи от новых автобусов, губернатор Александр Богомаз заявил о повышении их заработной платы в ближайшее время.

Это что касается автобусов. Но в Брянске есть еще и троллейбусы. И соответственно – муниципальное троллейбусное управление. Оно обслуживает 11 маршрутов, из которых семь работают полный день, а четыре выходят в специальные рейсы в утренние часы.

«Сейчас троллейбусный парк состоит из 93 машин, из которых 87 имеют 100% износ, — сообщает пресс-служба городской администрации. – Общий процент износа — 99,4%. Последний раз новые троллейбусы приобретались в 2015 году, тогда было закуплено 3 машины. Даже несмотря на такую тяжёлую ситуацию, брянский троллейбус каждый день выходит на линию, чтобы развезти пассажиров: в будни на маршрутах трудятся 58 троллейбусов, в выходные 28. За 9 месяцев 2021 года они перевезли 3,4 млн. человек».

При этом ни об отмене маршрутов, ни о какой-либо оптимизации троллейбусного сообщения в Брянске речи даже не идет. Напротив, БТУ готовится к масштабной модернизации, а точнее, к полному обновлению.

Дело в том, что конце прошлого года Правительство Российской Федерации приняло решение о выделении Брянской области средств на реализацию четырёх инфраструктурных проектов. Один из таких проектов, как сообщает пресс-служба брянской мэрии, позволит полностью модернизировать брянский троллейбус. Заметим, что этот инфраструктурный проект разработали брянские чиновники и защитили его в федеральном центре.

В рамках проекта в 2022-2023 годах закупят 100 (!) новых троллейбусов, а также реконструируют троллейбусную инфраструктуру: заменят контактную сеть, опоры, выполнят капитальный ремонт тяговых подстанций, произведут техническое перевооружение предприятия. Стоимость проекта модернизации городского электрического транспорта составит 4 миллиарда рублей.

Конечно, все происходящее в Брянске можно называть транспортной революцией – звучит красиво. Только, на наш взгляд, губернатор Богомаз, который эту революцию и осуществил, на самом деле никакой не революционер. А просто грамотный и деятельный глава региона, заинтересованный в развитии пассажирского транспорта и в том, чтобы этот транспорт был максимально удобным и доступным для граждан. А главное, что в команде губернатора, которая и занимается модернизацией брянского транспорта, работают такие же грамотные и заинтересованные в результате профессионалы. И результат, как говорится, налицо.

По сравнению с брянскими «революционерами» наши деятели, который год уже «возрождающие» умирающее ТТП, выглядят махровыми реакционерами – да по сути таковыми и являются. И боимся, что попытка нового зампреда правительства Владимира Ивановского вывести этих реакционеров на новый уровень и заставить работать так, как работают брянские чиновники, ни к чему не приведет. Потому что у них другие цели. И соответственно другие методы.

Приведем простой пример. Больше месяца назад тот же Ивановский собрал совещание, на котором обсуждалось бедственное положение ТТП. По его итогам в числе прочего он поручил гендиректору ТТП Чемерову и начальнику транспортного отдела мэрии Ничипорову решить проблему с закупкой запчастей для муниципальных автобусов, которые простаивают в депо. Таких автобусов (в основном это московские бэушные ЛИАЗы и несколько новых ПАЗов, взятых в лизинг) больше двух десятков. На закупку запчастей для них требуется – внимание! – всего-навсего приблизительно 1 миллион 150 тысяч рублей. Повторим: со времени поручения Ивановского прошло больше месяца. Запчасти так и не закуплены, автобусы по-прежнему стоят. При этом буквально после новогодних праздников ТТП сдало в металлолом 20 пригнанных в свое время из Москвы автобусов, непригодных к эксплуатации. Выручили за это 4 миллиона рублей. Ни копейки из этих денег на запчасти не выделили.

Если это не саботаж, то что? Отмена востребованных гражданами троллейбусных маршрутов и замена их явно убыточными – из того же разряда. Как и кабальный лизинг, который в свое время навязал ТТП экс-директор Митин. Как и отказ городских властей строить разворотное трамвайное кольцо после закрытия Красного моста, и так далее и тому подобное.

Мы не знаем, приходилось ли брянскому губернатору Богомазу сталкиваться с саботажниками в ходе транспортной революции. Но мы знаем из истории, что любые революционные деятели саботажников карали жестоко. У нас же реакционеры перемещаются с одной руководящей должности на другую – и прекрасно себя на них чувствуют. А городской транспорт стремительно приходит в упадок. Как и сам город Орел. И пока нам остается только смотреть на брянских соседей и задаваться риторическим вопросом: «А что, так можно было?»…

Татьяна Филева

Комментирует депутат Орловского облсовета Евгений Косогов:

– Полагаю, что инициатива заместителя председателя правительства Орловской области Ивановского В.С. абсолютно правильная: ситуация, в которой находится муниципальный общественный транспорт в городе Орле, требует срочных изменений. Следует отметить, что совсем недавно, буквально несколько лет назад, было все наоборот: и в Орел приезжали коллеги из Брянска и смотрели, как у нас организованы пассажирские перевозки, каким образом работают муниципальные транспортные предприятия. Но спустя небольшой промежуток времени все оказалось иначе. И нужно понимать, почему так происходит сейчас.

Во главе угла в любом деле, на любом предприятии всегда стоит кадровая политика. Я считаю, что с теми кадрами, с которыми поехал Владимир Сергеевич Ивановский для обмена опытом с коллегами в Брянск, вряд ли можно ждать положительного эффекта от поездки.

Брянский губернатор Богомаз А.В. уделяет огромное внимание общественному транспорту, его развитию, выделяет огромные средства на приобретение автобусов, троллейбусов, трамваев, на инфраструктуру, чтобы всё это работало эффективно, повышает фонд оплаты труда водителям – если в Орле водитель автобуса получает примерно 30 тысяч рублей в месяц, то в Брянске, на муниципальном предприятии – около 50 тысяч. Отсюда понятно, почему в Орле не хватает водителей: откуда им взяться, когда в соседнем регионе платят больше при графике работы два через два? Вот они фактически и работают вахтой.

Что касается ситуации в нашем муниципальном Трамвайно-троллейбусном предприятии, то я лично был свидетелем того, как Владимир Сергеевич Ивановский дал руководителю ТТП Чемерову Ю.В., начальнику транспортного управления города Орла Ничипорову В.Н. и руководителю профильного областного департамента Субботину А.С. поручение в самый короткий срок проработать вопрос закупки запчастей для автобусов и троллейбусов ТТП и запустить простаивающую технику на линию. Прошло уже больше месяца – поручение Ивановского В.С. не выполнено: более 25 автобусов как стояли на приколе, так и стоят. А сумма денежных средств, которая необходима на запчасти, чтобы данные автобусы вышли на линию, – всего порядка 1 миллиона 200 тыс. рублей. Это смешная сумма для такого предприятия, как ТТП. Также непонятно, почему, когда совсем недавно, перед Новым годом, были утилизированы 20 московских автобусов, то практически ничего из достаточно приличной суммы, превышающей в несколько раз сумму денежных средств, необходимую на запчасти для 25 автобусов, не было направлено на закупку необходимых запчастей. И сейчас в ТТП есть автобусы и троллейбусы из Москвы, которые простаивают и которые нецелесообразно запускать на линию, потому что их ремонт очень дорого обойдется. Почему их не сдать в металлолом и на эти средства запустить как минимум 25 автобусов? Ведь почему еще из ТТП бегут водители? Водители бегут потому, что, если сломался автобус, на котором этот водитель работал, то водитель уходит в простой. Соответственно за период этого простоя он получит копейки. А кому это выгодно? Никому. У каждого водителя семья, дети, которых надо содержать. При этом ремонтом неисправных автобусов никто не занимается. Человека, который отвечал за ремонт и выпуск на линию автобусов, руководитель ТТП г. Орла уволил. Вот и возникает ситуация, когда на линию выпускают неисправную технику (в прошлом номере ОС был опубликован приказ гендиректора ТТП Чемерова Ю.В. о выпуске на маршруты автобусов без диагностических карт. – Прим. ред.), что может привести к ДТП со смертельным исходом. Вот к чему приводит та кадровая чехарда, которая происходит в городе Орле в сфере общественного транспорта.

Я лично неоднократно предлагал Парахину Ю.Н., пока еще действующему мэру города Орла, провести реальный конкурс на замещение должности гендиректора ТТП. Чтобы каждый кандидат представил свою реальную дорожную карту развития предприятия на обозрение комиссии, в которую должны войти депутаты, чиновники областной и городской администраций, то есть те должностные лица, кого эта ситуация беспокоит; можно было бы пригласить и представителей коллектива ТТП. Вот это был бы настоящий конкурсный отбор. А что получилось? Назначили человека, который угробил областное пассажирское предприятие, который почти угробил муниципальное жилищное предприятие, просидел полтора года без работы, выждал время, думал, что все забыли о его «достижениях» – и снова занял руководящую должность в муниципальном транспортном предприятии. Да ни в одной развитой цивилизованной стране, где есть какие-то принципы управления, основанные на здравом смысле, такое невозможно! Если человек провалил дело один раз, то второго шанса у него не будет. А у нас можно назначать таких «деятелей» на руководящие должности до бесконечности.

Возьмем Ничипорова В.Н. Вспомним его историю. Перед банкротством ПАТП-1 он так же по факту, как и сейчас, был начальником управления транспорта администрации города Орла. И именно при нем была изменена схема движения маршрутов общественного транспорта так, что муниципальный транспорт ПАТП-1 оказался на нерентабельных маршрутах, а частные перевозчики получили выгодные маршруты, которые ранее обслуживало ПАТП-1. Всё очень просто! Идем дальше. После того как разразился скандал, связанный с банкротством ПАТП-1, Ничипорова В.Н. отправили на заслуженную «отсидку» замом руководителя территориального управления городской администрации по Северному району, он там просидел какое-то время, и как только мэром стал Парахин Ю.Н., он его сразу же пригласил на ту же должность. О чем тут еще говорить, что объяснять? Схема не меняется, люди – те же, фамилии – те же, технологии – те же.

Да, я абсолютно согласен, что в развитие муниципального предприятия – ТТП г. Орла – надо вкладывать деньги и из городского, и из областного бюджетов, участвовать в федеральных программах, национальных проектах, можно вложить миллиард в закупку подвижного состава, миллиард – в инфраструктуру. Но все это нужно делать, зная, что есть эффективные и бескорыстные управленцы, которые будут развивать муниципальное транспортное предприятие, которые будут заинтересованы в развитии пассажирских перевозок. А их нет. Те люди, которые занимают сегодня ключевые должности в данной сфере, в развитии общественного транспорта в городе Орле не заинтересованы. А тех, кто заинтересован, до руководящих должностей в городе Орле просто не допускают!

Если я не прав, если я что-то сказал не так, то я предлагаю тем людям, которых я назвал, а именно Чемерову Ю.В. и Ничипорову В.Н., пройти тестирование на антикоррупционном полиграфе на предмет их заинтересованности в развитии муниципального транспорта и убедить в этом жителей города Орла и нашего региона. Но я гарантирую, что они этого не сделают…

Я, конечно, рад, что Владимир Сергеевич Ивановский занялся вопросом работы муниципального транспорта и что организовал поездку в Брянскую область для обмена опытом, но с такими кадрами, к сожалению, это бег на месте. Повторю: даже его прямые поручения не исполняются. Это саботаж! И это – результат кадровой политики, которая привела нас к неуправляемому хаосу, в котором мы сейчас, к великому сожалению, живем.