Проблему с выплатами в ПАТП-1 опять решают местные власти

Конкурсный управляющий ПАТП-1 вновь не смог рассчитаться с уволенными работниками. В итоге городским властям опять пришлось вмешиваться в ситуацию, как это уже было зимой.

Напомним, в начале этого года, 15 января, МУ «ПАТП-1» было объявлено банкротом, а работники предприятия, по сообщению конкурсного управляющего, уволены со 2 февраля. Экс-сотрудникам не были выплачены долги по зарплатам за два месяца: за декабрь и январь, а также положенные выходные пособия. Конкурсному управляющему требовалось чтобы рассчитаться с людьми – для этого необходимо было сначала оценить, а затем продать какое-либо имуществе ПАТП-1.

Для того, чтобы помочь людям, потерявшим работу, городская и региональные власти нашли в бюджете средства, необходимые для погашения долгов по зарплате и выплате выходных пособий. Для этого был заключен договор переуступки долга с муниципальным предприятием «Орелводоканал». Как и обещал во время встречи 15 февраля с экс-сотрудниками предприятия Александр Муромский, уволенным работникам были выплачены все положенные деньги за декабрь, январь и один день февраля.

Но в соответствии со статьей 178 Трудового кодекса РФ за увольняемым сотрудником сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не более чем на два месяца. То есть в данном случае речь идет еще о марте. Опять же конкурсный управляющий, который и должен был осуществить выплаты, не сумел этого сделать, а предоставил в администрацию города на собрании кредиторов справки о сформировавшейся задолженности перед 78 бывшими работниками ПАТП-1. Это было 7 мая, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В результате, февральская история повторяется. Для того, чтобы поддержать уволенных людей10 мая с «Орелводоканалом» заключен договор переуступки. На оформление договоров с бывшими работниками ПАТП-1 понадобится несколько дней. На следующей неделе люди начнут получать выплаты за февраль и март. Как пояснили в УМИЗ, общая сумма долга составляет 1 млн 232 тыс 358 рублей.