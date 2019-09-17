Проблемы орловцев с обеспечением лекарствами продолжаются — доказано в суде

Суд удовлетворил иск прокурора Заводского района в интересах малолетнего ребенка о взыскании с облдепартамента здравоохранения затраченных его родителями средств на приобретение медицинских изделий. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, малыш имеет инвалидность в связи с заболеванием сахарным диабетом. В соответствии с действующим законодательством детям-инвалидам лекарственные средства и средства медицинской реабилитации предоставляются бесплатно.

Однако по факту ребенок не был своевременно обеспечен в необходимом количестве медицинскими изделиями – тест-полосками для контроля уровня сахара. Родители ребенка были вынуждены приобрести медицинские изделия за счет личных средств. В связи с выявленным нарушением прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием обязать облдепартамент возместить затраченные денежные средства на покупку медицинских изделий. Судом требования прокуратуры удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

Напомним, в начале месяца облправительство распространило пресс-релиз, в котором говорится, что на отсроченном исполнении находится всего 6 рецептов. Между тем регулярные сообщения из прокуратуры о том, что льготники добиваются лекарств через суд, говорят о том, что ситуация на самом деле выглядит совершенно иначе. Так, наши читатели рассказали, что в поликлиниках выписываются только те лекарства, которые есть в наличии. Если же необходимого препарата нет — то врачи просто отказываются его выписывать. В итоге многие льготники покупают препараты за свой счет. До суда же доходят далеко не все — больные люди не хотят тратить остатки здоровья на судебные тяжбы.