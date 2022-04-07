7 апреля 2022



Продолжается сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

К настоящему моменту на территории Орловской области проживают порядка тысячи вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Им по-прежнему нужна наша поддержка.

Администрация г. Орла информирует: пункты приёма гуманитарной помощи в областном центре организованы по трём адресам:

Привокзальная площадь, 8 (Центр патриотического воспитания «Патриот-57», ДК Железнодорожников): режим работы – с 8.00 до 21.00 ежедневно, телефон: (4862) 30-71-46;

ул. Полесская, 53 (Орловское региональное отделение Российского Красного Креста): режим работы – с 10.00 до 17.00 ежедневно, телефон: (4862) 76-05-93;

ул. Максима Горького, 37 (гостиница «Русь», исполком Общероссийского Народного фронта): режим работы – по будням с 10.00 до 18.00, телефон: (4862) 47-51-63.

Собранная гуманитарная помощь будет распределяться по всем пунктам временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР.

Что можно приносить в качестве гуманитарной помощи:

бутилированную воду (объем от 0,5 до 25 литров);

сухое детское питание (молочные и безмолочные смеси для детей от 0 до 3 лет);

продукты-сухпайки;

посуду (а также пустышки, детские бутылочки);

товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров для детей, впитывающие детские пеленки);

товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пеленки, салфетки, очищающие пенки);

постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, резиновые тапочки);

средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, кусковое мыло, туалетная бумага, салфетки);

бытовую технику (электрочайники, небольшие холодильники, бытовые удлинители);

одежду для взрослых и детей (в возрасте от 0 до 14);

детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски, игрушки);

средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки);

детские коляски;

тонометры.

 

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Опубликовано 07 Апр 2022 в 13:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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