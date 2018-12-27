27 декабря 2018



Продолжается сбор средств для воспитанников общественной организации «Орловские родники»

Продолжается сбор средств в рамках благотворительной акции «Свет Рождественской звезды» для воспитанников общественной организации «Орловские родники». В фойе администрации города организована выставка их портретов.

«Орловские родники» оказывают своим подопечным полный комплекс необходимых услуг, однако для более качественного обслуживания требуется дорогостоящее специализированное оборудование. Помочь ребятам социализироваться может каждый. Для приема денежных средств организованы два счета:

Орловская молодежная областная общественная организация инвалидов «Орловские Родники»:

Банк получателя: Орловский РФ АО «Россельхозбанк» г. Орел

Номер карты получателя: 3010 1810 7000 0000 0751

№ расчетного счета получателя: 40703-810-9-1000-0000116

Дополнительные реквизиты для перечисления пожертвований «Орловские Родники»:

Карточка принадлежит генеральному директору Елене Александровне Черниковой.

Банк получателя: Орловское отделение №8595 ПАО СБЕРБАНК г. Орел

Номер карты получателя: 4081 7810 6470 0031 2609

Пожертвовать средства можно и на итоговом благотворительном концерте в Орловском городском центре культуры 15 января. Начало мероприятия — в 17.00, информирует администрация Орла.

 

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Опубликовано 27 Дек 2018 в 12:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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