Проект генплана Орла стал менее амбициозным

Все желающие могут принять участие в обсуждении нового проекта генерального плана Орла. Городские власти намерены сделать процесс максимально открытым и доступным. Предусматривается проведение 11 публичных слушаний во всех районах города в будние и выходные дни. Генплан будет размещен в фойе администрации города Орла, на официальном сайте городской администрации.

— Исходя из количества жителей в областном центре, по закону должно быть проведено не менее 11 публичных слушаний. Планируется провести в трех районах города по три слушания и два — в Железнодорожном районе, — рассказал начальник управления градостроительства Олег Минкин.

Суть изменений в двух словах — проект стал менее амбициозным. В частности, из улично-дорожной сети исключены двухуровневые развязки — это просто не по карману нищему городскому бюджеты. В прежнем документе не были отражены развитие микрорайона Зареченский и 13-ый микрорайон. Между тем по факту застройщики начали осваивать эти площадки без какого бы то ни было плана. Это кстати очень характерный момент — в теории вначале создается генплан, а застройщики должны его придерживаться. А по факту застройщики приступают к стройке там, где им выгодно. В итоге потом в район новостроек приходится подтягивать торговые сети, рисовать на коленке схемы движения и выслушивать от жителей массу критики по поводу неустроенности и непродуманности элементарных вещей.

В новом генплане пересмотрен и центр города — появились зоны исторического ядра, «неприкасаемые» зоны и территории с ограничением строительной деятельности. Редакция намеренно заключила слово «неприкасаемые» в кавычки, так как суровая орловская действительность говорит об обратном. Ничего неприкасаемого в Орле нет. У детей могут отнять часть территории школы, например, у лицея №1. Могут отобрать стадион, например, на углу Полесской и Октябрьской. А могут вообще снести здание «Дом учителя» в заповедной зоне на улице Ленина или наоборот, добавить в историческую часть часовню, как это сейчас пытаются сделать все там же, на улице Ленина. Так что «неприкасаемость» в данном контексте должна быть только так — в кавычках.

 

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Опубликовано 21 Апр 2017 в 12:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 26

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