Проект переделки парка Победы отправили на доработку

Проект парка на августовской сессии горсовета представил начальник городского управления архитектуры Владимир Плотников. Но депутаты не поддержали идею и направили ее на доработку. Напомним, ранее говорилось, что парке могут появиться детские и спортивные площадки, развитая сеть велосипедных и беговых дорожек, зона для проведения культурно массовых мероприятий с установкой сцены, зоны общепита. По словам Плотникова, вся территория должна быть доступной и функциональной. Здесь уже предусмотрены места для общественных туалетов, парковочные места, а также беседки для отдыха в прибрежной зоне. В парке Победы предложено на центральной оси в верхней части разместить мемориальную аллею с памятником жертвам оккупации.

Между тем, ряд депутатов обратили внимание на тот факт, что этот объект называется парком Победы, а согласно проекту, он в основном будет ориентирован на молодежь. Например, Иван Дынкович отметил, что в «молодёжной концепции» нет ничего о Победе. На его взгляд, нет объектов, которые были бы направлены на патриотическое воспитание орловцев.

Депутат Владимир Букалов попросил обратить внимание на сохранение зеленых насаждений в прибрежной зоне, назвав этот «девственным уголочком в центре города», — отметили в пресс-службе горсовета.

Депутат Олег Карпиков обратил внимание на необходимость обсудить перспективы развития парка с малым бизнесом. Захотят ли предприниматели размещать там торговые точки? Насколько это будет рентабельным?

С серьезной критикой проекта выступили пришедшие на сессию жители близлежащих улиц. Они напомнили, что совсем недавно на стадионе Ленина уже открыли скейт-парк. Зачем делать еще одну площадку для скейтов в двух минутах ходьбы от уже существующей? На уместность создания множества площадок обратили внимание и депутаты — сейчас парк в основном используют бегуны. Логичнее было бы оформить беговые дорожки, а зимой освещенную лыжную трассу. Это вышло бы и дешевле для бюджета и гарантированно пользовалось бы местными жителями круглый год. Что будет зимой со всеми площадками и торговыми точками? В итоге данный вопрос не прошел и был отправлен на доработку.