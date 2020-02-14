14 февраля 2020



Проектировщики изменений Парка Победы и Дворянки впервые увидели, что им предстоит сделать

В Орел приехали участники семи команд второго этапа конкурса на лучшую концепцию пространственного развития литературно-рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское гнездо». Они прошли по местам предстоящих проектных работ, оценили объем преобразований, попытались найти, “подводные камни”, с которыми им придется столкнуться. Как честно признались некоторые участники, первоначальные проекты им теперь придется кардинально перерабатывать. А времени до окончания приема заявок осталось всего две недели. То, что на бумаге выглядело просто и понятно, на деле оказалось сложным рельефом с массой нюансов. Например, сильные половодья случаются на Орлике всего раз в 10-15 лет. Но необходимо учитывать и этот фактор при обустройстве прибрежной полосы. Обратили внимание архитекторы и на “народную тропу” на Дворянку. Эта часть набережной сделана силами местных жителей. Однако, в проектах придется учитывать строительство нормальной и надежной дороги. “Народная тропа”, увы, рассыпается прямо на глазах — в ходе экскурсии были видны провалы грунта, опасные для пешеходов.

Очень характерным и показательным стал инцидент во время осмотра территории “Домика Лизы Калитиной”. Пока архитекторы и проектировщики смотрели на живописные руины, внутри здания вандалы усиленно пилили остатки газовой трубы, чтобы сдать ее на металл. Весь домик просто ходил ходуном. Подробный рассказ о том, что еще увидели гости из трех регионов — читайте в ближайшем номере “Орловской среды”.

 

ОНФ займется проблемой выдачи работникам зарплаты продукцией
Завтра в Покровском районе состоится культурно-спортивный слет инвалидов (6+)
17 октября после благоустройства откроется сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии
Опубликовано 14 Фев 2020 в 11:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

О дороге в "рай" и ее бенефициаре.



Критический взгляд депутата Рыбакова на инвест послание Клычкова. Основные тезисы



Часть 2. Инвестиционное послание Клычкова без прикрас. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Часть 1. Инвестиционное послание Клычкова. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Депутат Рыбаков: транспортная проблема микрорайона Лужки



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"