Проектировщики изменений Парка Победы и Дворянки впервые увидели, что им предстоит сделать

В Орел приехали участники семи команд второго этапа конкурса на лучшую концепцию пространственного развития литературно-рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское гнездо». Они прошли по местам предстоящих проектных работ, оценили объем преобразований, попытались найти, “подводные камни”, с которыми им придется столкнуться. Как честно признались некоторые участники, первоначальные проекты им теперь придется кардинально перерабатывать. А времени до окончания приема заявок осталось всего две недели. То, что на бумаге выглядело просто и понятно, на деле оказалось сложным рельефом с массой нюансов. Например, сильные половодья случаются на Орлике всего раз в 10-15 лет. Но необходимо учитывать и этот фактор при обустройстве прибрежной полосы. Обратили внимание архитекторы и на “народную тропу” на Дворянку. Эта часть набережной сделана силами местных жителей. Однако, в проектах придется учитывать строительство нормальной и надежной дороги. “Народная тропа”, увы, рассыпается прямо на глазах — в ходе экскурсии были видны провалы грунта, опасные для пешеходов.

Очень характерным и показательным стал инцидент во время осмотра территории “Домика Лизы Калитиной”. Пока архитекторы и проектировщики смотрели на живописные руины, внутри здания вандалы усиленно пилили остатки газовой трубы, чтобы сдать ее на металл. Весь домик просто ходил ходуном. Подробный рассказ о том, что еще увидели гости из трех регионов — читайте в ближайшем номере “Орловской среды”.