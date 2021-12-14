14 декабря 2021



Проезд перед гостиницей «Салют» ограничат в связи с празднованием Нового года

С 18 декабря 2021 года улица Ленина, переходящая в одноименную площадь, станет полностью пешеходной. На этой неделе на подходе к площади Ленина жители и гости Орла увидели арки. Прежде они украшали бульвар Победы. Скоро эти конструкции засветятся яркими огнями и будут служить живым коридором к главной точке празднования Нового года в Орле.

Чтобы переход через улицу был безопасным, на период с 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года будет запрещён проезд по улице Ленина. Соответствующие знаки установят на пересечении с ул. Максима Горького (в районе Главпочтамта) и в районе пешеходного перехода по ул. Пролетарская гора, около гостиницы «Салют».

Подъезд к гостинице «Салют» будет возможен снизу по улице Пролетарская гора. Стоянка на указанном участке также не запрещается.

 

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Опубликовано 14 Дек 2021 в 21:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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