Проезд в общественном транспорте может подорожать с 16 до 17 рублей

Тариф на проезд в общественном транспорте Орла может измениться с 1 января 2018 года. Администрация города предложила депутатам горсовета рассмотреть вопрос о согласовании тарифа в 17 рублей за одну поездку. Основным обоснованием назывался уровень инфляции. «Когда в 2016 году повышали тариф литр солярки стоил 32 рубля, сегодня — 38, к тому же значительно подорожали автобусы», — от имени перевозчиков обратился к депутатам представитель перевозчиков Игорь Бортников.

Депутаты согласились рассмотреть предложение, но при этом напомнили, что перевозчики со своей стороны также должны выполнять ряд обязательств. В частности, обеспечить точное соблюдение графика, особенно в вечерние часы и обратить внимание на культуру обслуживания. Жители возмущаются постоянным курением на рабочем месте и разговорами по мобильному во время движения, что создает опасность для жизни и здоровья пассажиров. Кроме того, в Орле практически ни на одной остановке маршрутки не высаживают пассажиров в заездном кармане — пытаясь затруднить работу конкурентам, водители высаживают пассажиров сразу как заканчивается «серый заборчик». В итоге на остановках постоянно можно наблюдать «чехарду» — когда подъехавший позже водитель вынужден объезжать и сам уже старается подпереть и на дать отъехать конкуренту. Кроме того, хваленый ГЛОНАСС, ради которого в городской администрации даже были созданы дополнительные рабочие места — совершенно не работает. Некоторые маршрутки просто не оборудованы этими приборами или отключают их. И вишенка на торте — штраф за нарушение (сход с линии или вообще невыезд на работу) карается штрафом 100 (сто!) рублей.

Вряд ли приходится сомневаться, что тариф на проезд будет повышен. А вот в то, что будет наведен порядок в движении маршруток орловцы уже не верят. Столько раз давались клятвы и обещания, что выслушивать их в сотый раз уже нет никакого смысла. Орловцы ждут не обещаний, а порядка.