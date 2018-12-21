Проезд в общественном транспорте в Орле может подорожать с 17 до 19 рублей

Соответствующие расчеты были представлены городской администрацией на заседании профильного комитета горсовета. Кстати, администрация города предлагала вообще повысить стоимость поездки по наличному расчету до 20 рублей. Но депутаты вступились за жителей и уменьшили начальное предложение на рубль. Гораздо существеннее вырастет плата за безналичный расчет. Если сейчас при покупке 60 поездок стоимость одной поездки стоит 12 рублей. То предлагается сделать 17 рублей. Представители частных перевозчиков не согласились с таким решением комитета и демонстративно покинули заседание, выкрикнув: «Лучше уж совсем не повышайте!» Ранее они пояснили, что новая схема безналичной оплаты по банковским картам предусматривает комиссию Сбербанка. Из-за чего 17 рублей, по мнению частных перевозчиков, экономически не обосновано. Какое в итоге решение примет городской совет — станет известно уже в четверг.

Кстати, единодушия в депутатском корпусе не наблюдается. Из 5 членов комитета лишь трое поддержали проект (с поправкой не 20, а 19 рублей). Двое выступили против, мотивировав решение тем, что ранее перевозчики при повышении тарифа на проезд обещали навести порядок в графике движения, установить видеорегистраторы в салонах, прекратить нарушение ПДД в виде бесконечных обгонов и подрезания конкурентов на остановках. По мнению некоторых депутатов и представителя профсоюзов — свое обещание перевозчики не сдержали и поэтому повышать тариф на проезд не надо. С тем, что горючее существенно подорожало никто спорить не стал. Вместе с тем, председатель КСП указала, что в экономическое обоснование необходимо закладывать не только рост цен на топливо, но и рост доходов населения. А учитывая, что доходы орловцев не выросли — многие просто предпочтут подорожавшему проезду на маршрутках здоровые пешие прогулки по свежему воздуху.