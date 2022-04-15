Проезд вдоль мэрии Орла стал односторонним

На спуске между зданиями администрации Орла и Орловского государственного академического театра имени Тургенева организовано одностороннее движение и установлены специальные знаки. Напомним, это решение принято на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в конце прошлого месяца. Дорожные знаки, определяющие движения, установлены сегодня. Завтра за их соблюдением будут следить патрули ГИБДД.

С введением новой схемы дорожного движения на участке от дома №7 по ул. Пролетарская гора вдоль дома №1 по ул. Пролетарская гора можно двигаться только в сторону дома №36 по ул. Ленина. В обратном направлении автомобилистам предлагают использовать улицу Пролетарская гора со стороны Детского парка.