Проезд возле здания администрации Орла станет односторонним

Как уточняет администрация г. Орла, речь идёт о дорожном спуске между зданиями администрации Орла и Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева. Решение о введении одностороннего движения на этом участке принято на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Таким образом на участке от дома №7 по ул. Пролетарская гора вдоль дома №1 по ул. Пролетарская гора движение разрешено только в сторону дома №36 по ул. Ленина.

В обратном направлении движение открыто по ул. Пролетарская гора со стороны Детского парка.

Дорожные знаки планируется установить в апреле.