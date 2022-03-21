21 марта 2022



Проезд возле здания администрации Орла станет односторонним

Как уточняет администрация г. Орла, речь идёт о дорожном спуске между зданиями администрации Орла и Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева. Решение о введении одностороннего движения на этом участке принято на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Таким образом на участке от дома №7 по ул. Пролетарская гора вдоль дома №1 по ул. Пролетарская гора движение разрешено только в сторону дома №36 по ул. Ленина.

В обратном направлении движение открыто по ул. Пролетарская гора со стороны Детского парка.

Дорожные знаки планируется установить в апреле.

 

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Опубликовано 21 Мар 2022 в 15:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 50

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