Проездные школьников и пенсионеров не изменятся после закрытия Красного моста

Замначальника финансово-экономического управления администрации города Михаил Кузнецов рассказала на заседании профильного комитета горсовета, что предусмотренные бюджетом на 2021 год компенсации перевозчикам позволяют сохранить прежние параметры городских льготных проездных для школьников, студентов и пенсионеров — 50 поездок на месяц за 450 рублей.

«Тарифы действуют весь год, но мы скоро будем менять транспортную схему из-за закрытия Красного моста. Как будут считаться поездки с пересадками и для льготников, и для обычных пассажиров?» — потребовал пояснений председатель комитета Владимир Бутусов.

В администрации города считают, что основная масса маршрутов будет беспересадочной и пойдет в объезд. Пересаживаться придется пассажирам трамвая. Как пояснил замначальника управления городского хозяйства и транспорта Вадим Ничипоров, для них МУП «ТТП» планирует организовать движение автобусов от железнодорожного вокзала — до трамвайного депо. «Чек автобуса позволит ехать дальше на трамвае, муниципальное предприятие готовит расписание, чтобы сократить интервал движения до 10 минут», — ответил Ничипоров.

Депутат Александр Щербин предложил в марте уже после закрытия Красного моста еще раз изучить ситуацию с использованием льгот, так как несмотря на объездные пути число поездок, необходимых льготникам может вырасти.