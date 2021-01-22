22 января 2021



Проездные школьников и пенсионеров не изменятся после закрытия Красного моста

Замначальника финансово-экономического управления администрации города Михаил Кузнецов рассказала на заседании профильного комитета горсовета, что предусмотренные бюджетом на 2021 год компенсации перевозчикам позволяют сохранить прежние параметры городских льготных проездных для школьников, студентов и пенсионеров — 50 поездок на месяц за 450 рублей.

«Тарифы действуют весь год, но мы скоро будем менять транспортную схему из-за закрытия Красного моста. Как будут считаться поездки с пересадками и для льготников, и для обычных пассажиров?» — потребовал пояснений председатель комитета Владимир Бутусов.

В администрации города считают, что основная масса маршрутов будет беспересадочной и пойдет в объезд. Пересаживаться придется пассажирам трамвая. Как пояснил замначальника управления городского хозяйства и транспорта Вадим Ничипоров, для них МУП «ТТП» планирует организовать движение автобусов от железнодорожного вокзала — до трамвайного депо. «Чек автобуса позволит ехать дальше на трамвае, муниципальное предприятие готовит расписание, чтобы сократить интервал движения до 10 минут», — ответил Ничипоров.

Депутат Александр Щербин предложил в марте уже после закрытия Красного моста еще раз изучить ситуацию с использованием льгот, так как несмотря на объездные пути число поездок, необходимых льготникам может вырасти.

 

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Опубликовано 22 Янв 2021 в 12:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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