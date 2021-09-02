Профессиональный журналист и юрист — помощник председателя Орловского облсуда Дина Ягупова — стала победителем Всероссийского конкурса

Помощник председателя Орловского областного суда Дина Ягупова стала победителем Всероссийского конкурса «Профессионально о главном». Жюри очень высоко оценило её конкурсную работу «Присяжные заседатели: взгляд изнутри».

Участниками конкурса стали пресс-секретари судов и журналисты. Оценивались публикации, посвященные деятельности судебной власти в медийном пространстве и диалогу судов со СМИ. Организатором конкурса выступила редакция журнала «Судья».

Дине удалось побеседовать с орловцами, которые в разное время и в разных процессах участвовали в судебных заседаниях в качестве присяжных заседателей, и рассказать о тревогах, волнениях и чувствах, которые они испытывали при вынесении вердикта.

— Почему я взяла эту тему? Потому что о суде присяжных в силу специфики этого процесса всегда мало информации, а о том, что чувствуют судьи из народа, решая судьбу человека, мы совсем ничего не знаем. Поэтому мне было интересно побеседовать с бывшими присяжными и узнать об их впечатлениях от участия в процессе, – рассказала победительница.

Это не первая победа Дины Ягуповой, в том числе на всероссийском конкурсе.

Работая в редакции газеты «Орловская правда» в качестве профессионального журналиста, она не раз была победителем областных творческих конкурсов, в том числе в номинации «Журналист года», Всероссийского конкурса журналистов федеральных и региональных СМИ. А в прошлом, 2020 году, собрала целую коллекцию наград.

Дина Ягупова стала призером Всероссийского конкурса «Профессионально о главном», который впервые проводился редакцией журнала «Судья» среди пресс-секретарей судов Российской Федерации и представителей печатных и интернет-СМИ, специализирующиеся на юридической и судебной тематике.

На конкурсе был высоко отмечен её материал «Проблемы и будни мировой юстиции» — автор был награжден дипломом «За вклад в освещение работы судей, повышение авторитета судебной власти, формирование позитивного общественного мнения о деятельности судебной системы России».

По итогам 2020 года пресс-служба Орловского областного суда, представленная одним сотрудником – помощником председателя суда Диной Ягуповой, вошла в десятку лучших пресс-служб областных и равных им судов России по выпуску новостей. При этом во многих из судов, которые вошли в топ-10, созданы объединенные пресс-службы либо отделы по взаимодействию со СМИ в составе трех-пяти человек.

В 2020 году Д. Ягупова была награждена Почетной грамотой Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за высокие результаты в деле организационного обеспечения деятельности федеральных судов, добросовестное исполнение должностных обязанностей и личный вклад в укрепление органов правосудия Российской Федерации.

Еще одна награда – от Совета судей Российской Федерации. Это благодарность за активную работу по освещению деятельности органов судейского сообщества субъектов Российской Федерации в медийном пространстве, а также Почетная грамота совета судей Орловской области за большой вклад в развитие правосудия и судебной системы.

В Орловском областном суде Дина Ягупова с небольшим перерывом работает с 2007 года.

Имеет два высших образования по специальностям «Журналистика» и «Юриспруденция». Является членом Союза журналистов России.

По информации пресс-службы Орловского областного суда.