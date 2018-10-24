«Профилактика» пикетов: мастер-класс от РОВД

№37 (530) от 24 октября 2018 г.

17 октября в Железнодорожный РОВД г. Орла доставили четырех гражданских активистов, которые проводили одиночные пикеты против неэффективного расходования сотен миллионов рублей, направленных на ремонт моста Дружбы фирмой с офшорными корнями. По мнению общественности, мост Дружбы в ремонте не нуждается, напротив, дорожное покрытие Герценского и Красного мостов находятся в отвратительном состоянии. Молодые люди находились на Герценском и Красном мостах, на допустимом для одиночных пикетов расстоянии друг от друга; другие активисты — на мосту Дружбы.

В пятом часу вечера в редакцию «Орловской среды» позвонили неравнодушные граждане, ставшие свидетелями «задержания» пикетчиков. Гражданская активистка, участница пикетов в Орле и Москве Марина Прокофьева также подтвердила, что молодых людей «разворачивали» и уводили к полицейским автомобилям.

-Мы подъезжали к светофору в районе универмага в 16.15 и видели, что стоит парень с плакатом, — рассказала Прокофьева. — Мы решили припарковаться около универмага и дойти до пикетчика пешком, чтобы узнать, что на плакате, но потом увидели, что появился полицейский, скрутил плакат, развернул молодого человека. Мы поднялись по лестнице, возле моста уже никого не было, полицейская «Газель» отъехала по трамвайному пути в сторону улицы Пушкина.

Как рассказала гражданская активистка, аналогично поступили с пикетчиками и на Герценском мосту.

«В дежурной части никого нет»

Корреспонденты «ОС» приехали в Железнодорожный РОВД около пяти часов вечера. В дежурной части мы поинтересовались, у кого можно получить комментарии относительно задержания не нарушавших закон пикетчиков. Сотрудник полиции сообщил следующее: «В дежурной части никого нет, и мы никого не задерживали». Что-то заставило нас усомниться в правдивости этих слов, поэтому мы продолжили беседу со стражем порядка.

Далее приводим интереснейший диалог с полицейским и комментарии гражданской активистки:

— У нас информация, что задержали пикетчиков и доставили сюда, этому есть свидетели.

— Я вам еще раз повторяю: мы никого не задерживали.

— Тогда подскажите, где их искать, если не у вас.

Марина Прокофьева:

— Они здесь, я с ними созванивалась.

Полицейский:

— Задержать и доставить — разные вещи.

— Так значит, задержанных нет, а доставленные есть?

-Доставленные, может быть, и есть…

— С кем можно поговорить относительно того, на каком основании их сюда доставили, если они по одному стояли, как и положено по законодательству?

— Чтобы выяснить, что, зачем и почём, что случилось, чем недовольны… Их никто не задерживал. Они сами согласились.

Марина Прокофьева:

— Я лично видела на Красном мосту, как парня схватили, перебежали с ним через дорогу и посадили в микроавтобус!

— Вы говорите, что они сами согласились, получается, что им предложили и они выразили желание отправиться в полицию?

Наверное, меня там не было, я не могу сказать.

В данный момент доставленные у вас, в Железнодорожном РОВД?

Качает головой.

— Не знаете? А кто может знать?

Прокофьева:

— Я знаю.

Никто с ума не сошел: надо просто подождать

Нам предложили «подождать», в это время с активистами созвонились, и они еще раз подтвердили, что всё еще находятся в здании Железнодорожного РОВД. Ожидание растянулось на час, за это время «Орловские новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Орловской области сообщили, что пикетчиков отпустили, в это же время к РОВД подъехал адвокат, которому также предложили «ждать».

Мы же занялись разглядыванием наглядных материалов на стенах и обнаружили график приема граждан руководством ОП №1( по Железнодорожному району).

Как оказалось, начальник отделения полиции ведет прием по субботам — с 10.00 до 12.00 и по средам — с 17.00 до 19.00. Так как была среда и стрелки часов показывали 17.17, Марина Прокофьева выразила желание попасть на прием к руководству РОВД, о чем и сообщила дежурному. В ответ на это сотрудник через стекло продемонстрировал Прокофьевой «правильный», а не «устаревший» график приёма руководства. Согласно ранее скрытому от посторонних глаз графику, Архипов Алексей Сергеевич принимал 9 и 13 октября, которые уже миновали. В это время адвокат поинтересовалась у полицейских, сколько она должна еще ждать, и получила ответ: «Ждите, у нас тут еще и другие люди есть». Другие люди — это одна-единственная старушка, которая так же, как и мы, все это время находилась в приемной РОВД и тоже чего-то ждала.

Признаться, недолгое пребывание в Железнодорожном РОВД повергло нас в когнитивный диссонанс, который по мере общения с сотрудниками усиливался.

Судите сами: задержанных нет, а доставленные, может быть, и есть, активисты прибыли сюда по собственному желанию, но их, по информации пресс-службы УМВД , уже отпустили (?); начальник РОВД, несмотря на график, вывешенный для граждан, в среду 17-го не принимает, а принимал 13-го, в субботу. Потом выяснилось, что и это не так, когда Марину Прокофьеву всё-таки на приём пригласили. Чтобы сохранить остатки разума, один из свидетелей «доставления» «доставленных» связался с активистами еще раз. Оказалось, никто с ума не сошел: ребята все еще здесь.

«Мы — ваши слуги и мы стараемся вам помочь»

Как рассказала Марина Прокофьева, беседа с начальником РОВД была долгой и содержательной. Активистка Прокофьева поведала полицейскому Архипову о том, почему она сама участвует в пикетах: её не устраивает, что в Орловской области нет работы, при этом растут налоги для граждан, что чиновники заняты ремонтом и реконструкцией объектов, которые этого не требуют, таким образом, офшорными фирмами «осваиваются» сотни миллионов рублей; что областная власть, занятая отписками и самопиаром, не только не реагирует на обращения граждан, но и лишает их законного права выражать свое мнение: практически на все разрешенные законом одиночные пикеты реагируют сотрудники орловской полиции, предлагая активистам «проехать для объяснений».

Я провела более десяти таких пикетов в Москве, так как областная власть нас не слышит, с подписями граждан я была в администрации президента, правительстве РФ и в Генпрокуратуре, мы собрали десятки тысяч подписей по этому безобразию, которое творится у нас в городе и области, и у нас есть право высказать свою позицию по тому или иному вопросу, — пояснила Прокофьева. — В Москве во время наших пикетов сотрудники полиции тоже реагировали, но они лишь поясняли, на каком расстоянии пикетчики могут друг от друга находиться. И это все. В столице нас и наши гражданские права уважают. И ни одно наше обращение не оставлено без ответа, к нам выходят и из администрации президента, и из правительства РФ, нас приглашают в «высокие кабинеты» и с нами разговаривают. Есть разница?

Со слов Марины Прокофьевой, начальник РОВД беседовал с ней «исключительно по делу»: задавал уточняющие вопросы, уверял, что полицейские «никого не задерживали», что активисты в любой момент могут «встать и уйти», а полицейские, которые существуют на налоги граждан — это слуги народа, которые пытаются ему помочь.

Приводим некоторые высказывания Алексея Архипова:

— Что вы понимаете под словом «задержанные»?

Вы чьи интересы представляете?

— Эти пикеты вы организовали?

— Мы содержимся на ваши налоги, мы ваши слуги и мы стараемся вам помочь.

— Со стороны моих работников и меня самое уважительное отношение к вам, вы ситуацию неправильно поняли. Мы обязаны реагировать на каждое сообщение о любом происшествии.

— Он стоял на мосту, может быть, он находился в опасной ситуации, это надо все выяснить, надо ему задать вопросы. Ничьи права мы не ограничивали, не держим, мы пригласили добровольно.

— Я сейчас не знаю, здесь ли они вообще находятся,

— Они могут добровольно встать и уйти.

На вопрос Прокофьевой, почему забрали молодых ребят, но не стали забирать взрослых пикетчиков с моста Дружбы, Архипов ответил следующее:

Ну значит, не поступало нам, наверное, сообщений.

«Вас бы поставили к стенке»

Еще через некоторое время трех активистов отпустили. Вот что они рассказали:

Мы стояли вдвоем на Красном мосту на нужном расстоянии, через 20-30 минут подъехали сотрудники полиции и попросили нас проехать с ними. Один подошел, положил мне руку на плечо и предложил проехать. Нам не говорили, что мы можем отказаться. Один сотрудник представился.

Я стоял на Герценском мосту. Мы растерялись. Когда нас привезли в РОВД, плакаты изъяли. Сначала мы 15-20 минут сидели на первом этаже, потом нас пригласили наверх в кабинет, сначала вместе сидели, потом каждого отдельно допрашивали. Подписали бумаги, что мы не оказывали сопротивления сотрудникам и что мы стояли с плакатами.

Мы трое пикетчиков — совершеннолетние. Один несовершеннолетний. Он еще в отделении находится. Наверное, ждут родителей, без них не могут отпустить.

Один из сотрудников нам сказал, что, если бы вы так стояли при сталинских временах, вас бы поставили к стенке и никто бы об этом не узнал.

Как видим, беседа с молодыми гражданскими активистами, чьи «права никто не ограничивал», носила профилактический характер. На случай, если сталинские времена вернутся. Мы не знаем, о чем еще предупреждали молодых активистов стражи порядка, но не сомневаемся, что они всеми силами «старались им помочь».

Ольга Рождествина

Памятка

В случае возникновения к Вам вопросов у сотрудников правоохранительных органов при проведении одиночных пикетов следует:

Не паниковать

Поинтересуйтесь, что Вы нарушили, почему вы вызвали к себе интерес у сотрудников полиции?

В случае возникновения неприятного диалога с сотрудниками правоохранительных органов, касающегося проведения пикета, начинайте вести аудио- или видеозапись беседы, предупредив об этом собеседника. В данном случае попросите повторно представиться человека, который будет интересоваться обстоятельствами проведения пикета.

Обратите внимание на то, что проведение пикета не является нарушением закона. Это Ваша гражданская позиция, которую вы так выражаете. В соответствии с законом согласовывать проведение пикета ни с кем не нужно.

( с огласно статье 29 Конституции Российской Федерации :

Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

Никто не может быть принуждён к отказу от выражения своих мнений и убеждений.

Ратифицированная Россией в 1998 году Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод предусматривает обеспечение права на свободу выражения мнения (статья 10):

Каждый имеет право свободно выражать своё мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ.)

При требовании дать пояснения, объяснения по вопросу проведения пикета, Вы можете не отвечать на поставленные вопросы сославшись на ч.1 ст.51 Конституции РФ (Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, поэтому Вы вправе вообще не давать никаких пояснений сотрудникам правоохранительных органов, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ).

Оснований для доставления Вас в полицию для установления личности не имеется, если при себе находятся документы, подтверждающие личность (паспорт, военный билет, водительское удостоверение).

Для составления объяснения не нужно ехать в отдел полиции, можно объяснение дать на месте, либо отказаться от дачи вообще (ст.51 Конституции).

В случае слишком настойчивых и агрессивных действия сотрудников правоохранительных органов и прочих лиц смело обращайтесь по телефонам:

Дежурный прокурор: 8(4862) 43-63-89; 8-903-637-14-95

Дежурная часть УВД: 8 (4862) 43-32-32

Телефон доверия УВД: 8 (4862) 41-38-56